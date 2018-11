Žele pomoći: Napravit će novu kupaonicu siromašnoj obitelji

Majstor i ja imamo slobodno tjedan dana i htjeli bismo svoj trud, novac, vrijeme i znanje podijeliti s najpotrebitijima... Želio bih da taj kome pomoć bude usmjerena ništa ne zna o tome i da ga stvarno iznenadimo, pisalo je u objavi na Facebooku Osječanina Hrvoja Bašurića, koji je sa svojim kolegom Branimirom Hladekom - Brambom odlučio nekome pomoći i besplatno urediti kupaonicu.

Nakon objave dobio je stotine poruka, no jedna priča ga je osobito privukla.

- Bilo je onih koji su nam slali svoje tužne priče, no već ih je zbrinuo Centar za socijalnu skrb, neka humanitarna udruga ili Grad Osijek. Mi smo htjeli nešto drukčije pa nas je zaintrigirala poruka žene koja skrbi o bolesnom veteranu HV-a, udovcu, čija 18-godišnja kći brine o njemu i svojem mlađem bratu. Imaju prostor za kupaonicu, no nikada ju nisu napravili, a jedina im je raspoloživa voda ona u kuhinji. Dojmilo me što je kći išla u berbu jabuka samo da pomogne obitelji i nije se povela za društvom, nego pomaže šest godina mlađem bratu. Vidjet ćemo o čemu je riječ i vjerujem da ćemo s radom početi u ponedjeljak. Tako bismo ih sve zajedno razveselili za Božić - ispričao je Bašurić za Glas Slavonije.

Objasnio je da su tijekom rada prikupili viškove cijevi, slavina, tuš kabina, keramičkih pločica i ostalog materijala. Kako kaže, on i kolega se prodajom tih viškova ne bi obogatili, a istovremeno netko uređenje kupaonice ne može platiti treba pomoć.

- Imamo dovoljno materijala i vjerujem da cijela priča neće stati samo na jednom uređenju. Kolega i ja obustavili smo poslove sljedeći tjedan i za to ćemo vrijeme, vjerujemo, uspjeti riješiti sve što smo zacrtali – kaže Bašurić.

Da se dobro dobrim vraća pokazalo se vrlo brzo.

Nakon što je vidjela njihovu objavu na Facebooku, Bašuriću i Hladeku se javila žena iz Gorskog kotara. Ponudila im je plaćen prijevoz, smještaj i hranu za renoviranje dvije kupaonice te višu cijenu za ruke nego što je uobičajena cijena u Slavoniji.

- Pristali smo, ali uz cijenu koju naplaćujemo u Osijeku. Nakon što napravimo kupaonicu osječkoj obitelji, idemo u Gorski Kotar - ispričao je za Glas Slavonije.