<p>U tijeku su jedni od najneizvjesnijih predsjedničkih izbora u SAD-u u povijesti. Joe Biden je bliže pobjedi, ali sve su karte još na stolu i aktualni predsjednik Donald Trump također može do potrebnih 270 elektorskih glasova.</p><p>Situacija se zahuktava u cijeloj zemlji, a brojni građani, analitičari i političari strahuju od mogućih nereda. Točnije, izgredi se već događaju...</p><h2>Arizona prosvjeduje: Gužva je izbila kada se pojavio teoretičar zavjere Alex Jones</h2><p>Voditelj Infowarsa i teoretičar zavjere Alex Jones pojavio se na prosvjedu ispred ureda u Phoenixu gdje se broje glasovi Arizone.</p><p>Mnoštvo pristaša predsjednika Donalda Trumpa koje se okupilo ispred Centra za tablice i izbore u okrugu Maricopa 'eruptiralo je' oko njega skandirajući mu ime.</p><p>Gospodin Jones, o kojem je gospodin Trump s odobravanjem govorio, povikao je u megafon: "Amerika je ujedinjena" i "1776! Svijet gleda primjer Arizone, predsjednik gleda primjer, nećete im dopustiti da ovo ukradu", rekao je. Prosvjednici su se prvi put okupili ispred zgrade u srijedu navečer, mnogi naoružani. </p><h2>Planirali napasti centar u Philadelphiji u kojem se prebrojavaju glasovi</h2><p>Policija u Philadelphiji istražuje navodnu zavjeru za napad na kongresni centar Pennsylvania u Philadelphiji u četvrtak navečer.</p><p>Action News saznao je da je policija dobila dojavu o grupi, možda dvoje muškaraca koja su se automobilom dovezla iz Virginije kako bi napala Kongresni centar gdje se broje glasovi u Philadelphiji.</p><p>Jedan je muškarac odveden u pritvor. Nejasno je kako ili je li muškarac povezan s istragom.</p><p>Policija kaže da su pronašli oružje i vjeruju da su pronašli Hummer o kojem su dobili dojavu. Nisu zabilježene ozljede.</p><h2>Black Lives Matter prosvjednici više nisu na ulicama Manhattana</h2><p>Stotine policajaca u zaštitnoj opremi prisilno su očistili park Union Square u središtu New Yorka od prosvjednika organizacije Black Lives Matter nakon višesatnih prepucavanja i zadržavanja, javio je dopisnik Sputnjika s lica mjesta.</p><p>Skup koji je organizirao Black Lives Matter započeo je ranije navečer ulicama Manhattana i dogodio se na Union Square Parku, tradicionalnom mjestu prosvjeda, gdje su uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.</p><p>Skup je u početku bio miran, ali povremeni izljevi nasilja vidjeli su kako su policajci zadržali desetke prosvjednika, prenosi Sputnik.</p><p>Ubrzo nakon toga, veliki broj policajaca odjevenih u opremu za demonstracije počeo je dolaziti na biciklima. Ogradili su park i počeli tjerati glavninu prosvjednika s ulica. Nekoliko desetaka poslušnih sudionika skupa i dalje je na ulicama uz veliko prisustvo policije.</p><p>Evo kako to izgleda u Nevadi, tamo barem nema nemira:</p><h2>Jučer u Portlandu prosvjednici palili i rušili</h2><p>Prosvjednici su lomili i palili izloge trgovina i bacali molotovljeve koktele. U sve se morala umiješati Nacionalna garda koja je, kako javljaju svjetski mediji, uhitila 11 osoba.</p><p>Donald Trump osudio je nerede u Portlandu, ali i u ostatku zemlje. Rezultat predsjedničkih izbora možda će se znati do petka, a možda se neće znati danima, ili tjednima, s obzirom da su najavljene i brojne tužbe.</p>