Što ako Trump odbije napustiti Bijelu kuću? Mogu ga deložirati

Trump pokazuje kako, u slučaju poraza, ne misli tek tako prihvatiti službene rezultate. Najavljuje pravne bitke, a u slučaju da se zainati do kraja i ne ode iz Bijele kuće do 20. siječnja, nastat će problemi..

<p>Dobit ćemo ove izbore, a što se mene tiče, već smo ih dobili, ponavljaju i <strong>Donald Trump</strong> i članovi njegovog izbornog tima u istupima posljednja dva dana, ističući kako su izbori prevara, krađa, namještaljka.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/sve-je-blizi-preokret-u-georgiji-726468" target="_blank"><strong><<< Kako stvari stoje s glasovima možete pratiti na našem live članku >>></strong></a></p><p>S takvim stavovima, piše <strong><a href="https://www.vox.com/2020/11/4/21549577/2020-election-trump-biden-loss-concession">Vox</a></strong>, nije nemoguće da se ostvari najcrnji scenarij: Da Donald Trump, u slučaju poraza, jednostavno odbije napustiti Bijelu kuću nakon 20. siječnja, što je datum inauguracije novog predsjednika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>Dva scenarija ako odbije poraz</h2><p>Prema onome što su ustavni i drugi stručnjaci rekli Voxu, dva su moguća raspleta u situaciji da Trump izgubi i ne priznaje rezultate izbora.</p><p>Prvi je pravna bitka. </p><p>Dakle, ako <strong>Joe Biden</strong> pobijedi, Trump podnese tužbe zbog sumnje u rezultate (što je već i napravio u nekoliko država) i sudovi ih prihvate, a Kongres ne može potvrditi rezultate dok traje pravni spor, ne postoji način da se Trumpa otjera iz Bijele kuće dok traje takva pat pozicija.</p><p>Situacija se može još više zakomplicirati ako o rezultatima izbora bude odlučivao Vrhovni sud. To bi mogla biti dugotrajna ustavna kriza koju nitko ne priželjkuje.</p><h2>Ako Bijela kuća postane Bidenova, Trump leti </h2><p>Drugi scenarij je da Biden bude proglašen pobjednikom i sve Trumpove pravne solucije budu odbačene. Trump je američki predsjednik do Bidenove inauguracije, koja se odvija 20. siječnja.</p><p>Na toj inauguraciji, kao tradicionalni simbol mirnog prijenosa vlasti, predsjednik u odlasku sjedi iza izabranog predsjednika. Nakon inauguracije, Bijela kuća postaje Bidenov dom i Trump mora van. No što ako se Trump zainati i ne pojavi se na inauguraciji nego ostane u Bijeloj kući, bez namjere da je napusti?</p><p>Tada, kako je <strong><a href="https://www.vox.com/2020/11/4/21549577/2020-election-trump-biden-loss-concession">za Vox rekla Barbara McQuade</a></strong>, bivša državna tužiteljica u Michiganu, Biden ima jedinu soluciju.</p><p>- On bi tada imao ovlasti narediti Tajnoj službi da fizički uklone Trumpa iz Bijele kuće kao bilo kojeg drugog čovjeka koji se neovlašteno u njoj nalazi - rekla je. </p><h2>Vojska ne dolazi u obzir</h2><p>Biden ipak, iako vrhovni zapovjednik, ne bi u slučaju takve krize mogao koristiti vojsku.</p><p>- U slučaju spora oko rezultata izbora, stvari po zakonu rješavaju sudovi i Kongres, a ne vojska - rekao je visokopozicionirani general <strong>Mark Milley.</strong></p><p> </p>