Zelenski: Ja sam spreman na pregovore s Putinom. Ali ako to propadne, bit će svjetskog rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je spreman na pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te upozorio da, ukoliko ti pregovori propadnu, rat između dvije države mogao bi se pretvoriti u novi svjetski rat.

- Spreman sam pregovarati s njime. Spreman na sam to već dvije godine. Mislim da bez pregovora ne možemo okončati ovaj rat - rekao je Zelenski za CNN.

- Ako postoji i samo jedan posto šanse za nas da ovo završi, napravit ćemo to. Moramo to napraviti. Svaki dan gubimo ljude, nedužni ljude - rekao je.

- Ruske snage došle su da nas istrijebe, da nas ubiju. Naše dostojanstvo nam neće sačuvati živote. Ako postoji ikakva mogućnost, ikakva šansa za pregovore, razgovore s Putinom, iskoristit ćemo tu šansu. No, ako to propadne, to znači da će ovo biti treći svjetski rat - rekao je.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan ponudio je ranije da Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dođu u Tursku te da se tako olakšaju pregovori o okončanju rata. Zelenski je bio spreman na tu opciju, no Putin je iznio nekoliko problema za koje smatra da bi trebali biti riješeni prije bilo kakvih pregovora.

