Zelenski odbio Putinov plan: Ne želi mu predati cijeli Donbas!

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u subotu da bi Ukrajina trebala postići dogovor kako bi okončala rat s Rusijom jer je “Rusija vrlo velika sila, a oni nisu” nakon samita na kojem je, prema izvješćima, Vladimir Putin zatražio dodatni ukrajinski teritorij.

Pokretanje videa... 01:34 Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Nakon samita s Putinom u Anchorageu, Trump je nazvao ukrajinskog predsjednik Volodimira Zelenskog i poručio mu kako je ruski vođa ponudio zamrzavanje većeg dijela bojišnice ako Ukrajinci prepuste Rusima cijelu regiju Donjeck, kazao je za Reuters izvor upoznat s razgovorom. Guardian piše kako je Putin tražio Donbas, koji uključuje cijelu regiju Donjeck i većinu regiju Luhansk.

Financial Times objavio je kako bi Putin 'zamrznuo' bojišnicu u regijama Herson i Zaporižja ako mu se ispune zahtjevi...

Zelenski je taj zahtjev odbio, poručio je isti izvor...

Rusi trenutačno kontroliraju oko 75 posto regije Donjeck, u koju su prvi put ušli 2014. godine...

Ukrajinski predsjednik stiže u ponedjeljak u Washington na sastanak s Trumpom...

