USKORO SASTANAK S TRUMPOM

Zelenski odbio Putinov plan: Ne želi mu predati cijeli Donbas!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Zelenski stiže u ponedjeljak u Washington na sastanak s Trumpom...

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u subotu da bi Ukrajina trebala postići dogovor kako bi okončala rat s Rusijom jer je “Rusija vrlo velika sila, a oni nisu” nakon samita na kojem je, prema izvješćima, Vladimir Putin zatražio dodatni ukrajinski teritorij.

Sastanak Putina i Trumpa 01:34
Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Nakon samita s Putinom u Anchorageu, Trump je nazvao ukrajinskog predsjednik Volodimira Zelenskog i poručio mu kako je ruski vođa ponudio zamrzavanje većeg dijela bojišnice ako Ukrajinci prepuste Rusima cijelu regiju Donjeck, kazao je za Reuters izvor upoznat s razgovorom. Guardian piše kako je Putin tražio Donbas, koji uključuje cijelu regiju Donjeck i većinu regiju Luhansk.

Financial Times objavio je kako bi Putin 'zamrznuo' bojišnicu u regijama Herson i Zaporižja ako mu se ispune zahtjevi...

Zelenski je taj zahtjev odbio, poručio je isti izvor...

Rusi trenutačno kontroliraju oko 75 posto regije Donjeck, u koju su prvi put ušli 2014. godine...

Ukrajinski predsjednik stiže u ponedjeljak u Washington na sastanak s Trumpom...

Ovdje pratite situaciju u Ukrajini iz minute u minutu

NAJAVIO RAZGOVOR SA ZELENSKIM

Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...

"Američki predsjednik ima moć i vojno i putem odgovarajućih sankcija i tarifa osigurati da se Rusija više pomakne nego što to trenutno čini", rekao je Merz...
EKSPERTI ZA 24SATA

Velika analiza: Pljunuli su u lice cijelom svijetu! Aljaska simbol poniženja, a ne diplomacije...

Trump se ponizio, Putina je dočekao s počastima. Američki predsjednik sve radi da Putin pristane na mir, a on dobije Nobelovu nagradu. Ali, od mira ništa, Rusi su nastavili napade ne Ukrajinu...
Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori
KOMENTIRAO I SAM SASTANAK

Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori

Trump je rekao da on na sastanku neće pregovarati u ime Ukrajine i da će prepustiti Kijevu da odluči hoće li se uključiti u teritorijalne razmjene s Rusijom ili ne.

