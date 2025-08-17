Obavijesti

SASTANAK ČELNIKA

Von der Leyen: Ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku i stranu vojnu pomoć


Von der Leyen je pohvalila prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini inspirirane NATO-om

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku ili stranu vojnu pomoć.

"Ne smije biti ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo da se radi o suradnji s trećim zemljama ili o pomoći trećih zemalja", rekla je von der Leyen uoči sastanka europskih čelnika i samita u Washingtonu u ponedjeljak, na kojima će se razgovarati o mogućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije.

"Kao što sam često govorila, Ukrajina mora postati željezna brana, neosvojiva za moguće napadače", izjavila je šefica Komisije na konferenciji za novinare u Bruxellesu, uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Von der Leyen je pohvalila prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini inspirirane NATO-om.

"Pozdravljamo volju predsjednika Trumpa da pruži sigurnosna jamstva Ukrajini, slične članku 5", rekla je i dodala da Ukrajina mora imati mogućnost očuvanja svoje teritorijalne cjelovitosti.

Von der Leyen je rekla da je izraz "prekid vatre" manje važan od potrebe da se zaustave ubijanja.

"Važan je učinak. A učinak mora biti prekid ubijanja", rekla je. "Dakle, nije važan izraz, nego sadržaj. Važno je da se što prije dogodi trilateralni sastanak predsjednika Ukrajine, SAD-a i Rusije", istaknula je šefica Europske komisije, u izjavi uoči najavljene videokonferencije koalicije voljnih. 

