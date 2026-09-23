Zelenski: Kijev i Washington žele da rat završi prije zime

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine završi "prije zime", te je istaknuo kako je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao i o mogućim mjerama deeskalacije. "I Sjedinjene Države i Ukrajina žele vidjeti kako ovaj apsurdni rat koji vodi Rusija završava prije zime", napisao je Zelenski u priopćenju objavljenom u utorak na marginama Opće skupštine UN-a.

Dodao je da je s američkim predsjednikom razgovarao o „mjerama deeskalacije koje bi mogle otvoriti put diplomaciji“.

Zelenski je također zahvalio Sjedinjenim Državama na nastavku suradnje na pokretanju proizvodnje projektila presretača Patriot u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik već tjednima upozorava na hitnu potrebu svoje zemlje za tim projektilima i raketnim sustavima.

"To će pomoći u zaštiti života ako Rusija odbije pregovore i nastavi se kladiti na teror balističkim projektilima protiv našeg naroda ove zime i nakon nje", rekao je.

Na konferenciji za novinare na marginama Opće skupštine UN-a Zelenski je rekao i da je Trumpu iznio prijedlog o obustavi napada na ruska energetska postrojenja, pod uvjetom da Moskva učini isto s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Zahvalio Washingtonu

"Razgovarali smo o energetskom moratoriju“, rekao je Zelenski i dodao da je Ukrajina spremna na takav dogovor pod uvjetom da Rusi ne napadaju ukrajinsku energetsku, toplinsku i elektroenergetsku infrastrukturu ili naše zalihe vode". Pritom je rekao da nije siguran jesu li Rusi spremni na takav dogovor.

Zelenski je izrazio zahvalnost Washingtonu na pokušajima pronalaska načina da ih dovedu do pregovora. Od Trumpa je također zatražio da prenese poruke kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, kojega će američki predsjednik ugostiti u Washingtonu.

"Otvoreno sam rekao predsjedniku Trumpu da smatramo kako, ako uključi i predsjednika Xija, on može imati utjecaj na Putina", rekao je Zelenski.