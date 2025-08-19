Danas nastavljamo koordinaciju na razini čelnika. Radit ćemo i sutra. Nacionalni savjetnici za sigurnost također su u stalnom kontaktu. Bit će sigurnosnih jamstava, poručio je Zelenski.
ZADOVOLJAN ISHODOM
Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je izjavu na platformi X nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak. Susret je opisao kao 'značajan korak prema završetku rata' i jačanju sigurnosti Ukrajine, naglasivši kako se već radi na 'konkretnom sadržaju sigurnosnih jamstava'.
- Danas nastavljamo koordinaciju na razini čelnika. Radit ćemo i sutra. Nacionalni savjetnici za sigurnost također su u stalnom kontaktu. Bit će sigurnosnih jamstava - poručio je Zelenski.
Na kraju je zahvalio partnerima Ukrajine, istaknuvši da njegova zemlja “osjeća tu snagu”.
