Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je izjavu na platformi X nakon sastanka u Bijeloj kući u ponedjeljak. Susret je opisao kao 'značajan korak prema završetku rata' i jačanju sigurnosti Ukrajine, naglasivši kako se već radi na 'konkretnom sadržaju sigurnosnih jamstava'.

- Danas nastavljamo koordinaciju na razini čelnika. Radit ćemo i sutra. Nacionalni savjetnici za sigurnost također su u stalnom kontaktu. Bit će sigurnosnih jamstava - poručio je Zelenski.

Na kraju je zahvalio partnerima Ukrajine, istaknuvši da njegova zemlja “osjeća tu snagu”.