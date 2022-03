Zelenski o mogućem priznanju Donbasa i odricanju od Krima: 'Kompromis da, veleizdaja ne!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je veliki intervju za njemački Bild u kojem je progovorio o najtežim danima s kojima se njegova zemlja suočava.

Na pitanje kako se nosi sa cijelom situacijom i spava li uopće odgovara - ''U svim, pa i okupiranim, dijelovima Ukrajine i dalje se vijore naše žutoplave zastave! Ljudi nemaju puno vremena za spavanje, branimo zemlju protekla dva tjedna.''

Zelenski se ne boji ruske odmazde, kaže da se obitelj brine za njega, ali i da shvaćaju važnost onoga što čini.

- Ponosni su, i ponosni smo što smo Ukrajinci. Oni znaju da sam mogao pobjeći i biti sada negdje na sigurnom, ali shvaćaju i podupiru moju odluku da ostanem ovdje jer to je odluka za našu domovinu. Oni žele da Kijev ostane snažan. Naravno, zabrinuti su za mene, to je ljudski, ali u svojim srcima su uz mene - rekao je Zelenski.

- Ovo je povijesni trenutak za našu zemlju, a kasnije će biti vremena za sjećanje na sve teškoće kroz koje je svaki pojedinac morao proći. Nećemo zaboraviti trenutke u kojima smo učinili nešto veliko. Cilj nam je ojačati zemlju, bez obzira na cijenu. Sve ovo činim za svoju djecu i unuke, ne želim da me upamte kao slabića - poručio je ukrajinski predsjednik.

Iz Bilda su ga pitali što misli kada bi ruski konvoj mogao stići u Kijev i koliko je to daleko od mjesta gdje se on nalazi.

- Pitate za mene?! Gledajte, sve pristupne ceste prema Kijevu su blokirane, ali mi smo tu, a tome i vi možete posvjedočiti. Nije me briga gdje se neprijatelj skriva ili koliko će nam blizu doći. Brine me stanje naše zemlje, brinu me zalihe vode i hrane. Brinu me Mariupolj, Donjeck, Zaporožje, Melitopolj, Volnovaha, Harkov... Situacija je ondje užasna. Ljudi nemaju vode i hrane, a u Mariupolju je na djelu humanitarna katastrofa. Poslali smo tamo humanitarne konvoje iz svih dijelova Ukrajine, ali pucaju na njih, ruski ih vojnici ne žele propustiti. Ipak, imamo vrlo odvažne šofere koji se nastavljaju probijati i kroz granate - rekao je Zelenski.

- Naravno da se svatko, što je i ljudski, ponajprije brine za vlastiti život, ali nama ipak na prvom mjestu mora biti pružanje humanitarne pomoći drugima. Nema nekog univerzalnog rješenja ili koraka koje u tom pogledu možemo poduzeti budući da smo suočeni s istinskim terorom - dodao je.

Zelenski ne strahuje od opsade Kijeva.

- Ma, čega bih se bojao? Ne smije me biti strah, ostajem miran - poručio je Zelenski.

- Imamo rat, mnogo ljudi je izgubilo živote, država nam je razorena... Ali, vjerujemo u budućnost. Nećemo odustati, nećemo se predati, nećemo prodati našu zemlju - odlučan je Zelenski.

Odgovorio je i na pitanja o zahtjevima da Ukrajina prizna odmetnute republike u Donbasu i prihvati Krim kao dio Rusije.

- Nije tu pitanje čega se mi možemo odreći. U svakim pregovorima, moj cilj je okončati rat s Rusijom, a u tom smislu ja sam spreman i na određene korake. Kompromisi su nužni, ali oni ne smiju predstavljati veleizdaju. A i druga strana mora biti spremna na kompromise, zato se i zovu kompromisi. To je jedini izlaz iz ove situacije. Ali, ne mogu još govoriti o detaljima. Još nismo ostvarili izravan kontakt između dvojice predsjednika, a samo je izravnim razgovorima dvojice predsjednika moguće okončati ovaj rat - zaključio je Zelenski.