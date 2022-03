Zelenskij upozorava zapadne zemlje: 'Ako svijet ostane po strani, izgubit će sam sebe'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obratio se videoporukom na Facebooku.

- Ako svijet ostane po strani, izgubit će sam sebe. Zauvijek. Jer postoje bezuvjetne vrijednosti. Za sve su jednake. Prije svega, to je život. Pravo na život za svakoga. Upravo za to se borimo u Ukrajini. Upravo to nam žele oduzeti ovi slabi okupatori. To je ono što svijet mora zaštititi - poručio je.

- Dok su Rusi krivi za ubojstva, odgovornost dijele i oni koji 13 dana u svojim zapadnim uredima ne mogu odobriti očito potrebnu odluku, koji nisu spasili naše gradove od ovih bombi i projektila - kritizirao je Zapad.

Izjavio je i da je dijete umrlo od dehidracije u ukrajinskom gradu Mariupolju pod opsadom, koji danima nema vodu, struju ili grijanje.

- 2022., od dehidracije - rekao je Zelenskiy u video obraćanju, usporedivši humanitarnu krizu povezanu s ruskim bombardiranjem ukrajinskih gradova s onom koju je stvorila nacistička invazija tijekom Drugog svjetskog rata.

