Vidjeli ste već promotivnu fotografiju Borisa Glavaša, kandidata koalicije Hrvatski suverenisti - HKS - HRast - Neovisni za Hrvatsku. Gospodin se na dolazećim lokalnim izborima namjerava boriti za fotelju načelnika općine Podbablje, a među vlastitim kvalitetama istaknuo je, između ostalog, kako je uredno i na vrijeme primio sve sakramente, od krštenja do kršćanske ženidbe. Naveo je, također, i kako ima više od 15 godina radnog iskustva na službeničkom mjestu u općini.

Javili smo se stoga gospodinu Glavašu i zamolili ga da nam malo pojasni najistaknutije adute svoje kampanje. Zbog čega je naglasio sakramente?

- To je prije svega bitna stvar mojoj obitelji i mojim sljednicima. Vjera je izuzetno bitna u našim životima - počeo je Glavaš i na trenutak se morao zaustaviti.

- Ispričavam se... stranka mi je na vratima. E, da. Znate što je bitno po pitanju vjere? Ima previše vjernika koji su u delikatnijim situacijama zatajili svoju vjeru. Kao da se stide. Gdje to vidim? Vidim to u društvu, u svakodnevnim susretima, zbog prizemnih interesa su je spremni zatajiti, iako su odradili sve sakramente. Da, da - naglasio je podbabljanski kandidat.

A ima li on sitnih interesa, pitamo ga.

- Ja? Ne. Ja idem taktički i sam protiv uigranih ekipa i klanova koji su se okupili oko drugih političkih opcija. Nisam ja problem, niti moja osobnost. Problem je što u meni određeni klanovi ne vide nikakav interes. Podbablje svake godine raspolaže s cca 15 milijuna kuna, a ako ja ili suverenisti budemo u prilici doći na vlast, te grupacije će biti u opasnosti. U smislu podjele eventualnog proračunskog kolača. To je problem, shvaćate? - pita nas Glavaš. Shvaćamo.

"Javno i po danu"

Vraćamo se na trenutak na onaj moment s "uredno i na vrijeme" primljenim sakramentima. Što mu je to značilo?

- Uredno i na vrijeme znači javno i ne skrivajući. Javno po danu, razumijete? Imate ih po cijeloj državi što su se po noći skrivali kad su primali sakramente - pojašnjava kandidat.

Dobro, ajmo dalje. Kakav je plan za Podbablje?

- Hrvatske suvereniste i mene osobno interesiraju bolji uvjeti za svakog malog čovjeka. Mi smo općina kojoj nedostaju mnoge stvari. Recimo, iako imamo 4500 stanovnika, nemamo sportsku dvoranu ni kvalitetan dječji vrtić. Iako imamo osam mjesnih odbora, nema praktički banalne usluge poslovnice banke, sve moramo u Imotski - žali se Glavaš.

15 godina službovanja

A kako on to misli izmijeniti? Kakve su njegove predispozicije? Evo, naglašava da je bio 15 godina službenik u općini. Na kojoj funkciji?

- Ovisno, kako dođe koji načelnik. To oni mijenjaju unutarnji pravilnik. Ponekad sam na mjestu višeg stručnog savjetnika, ponekad na mjestu pročelnika u službi upravno pravnih poslova. Što sam sad? Sad sam viši savjetnik jer je tako odlučio novi načelnik, gospodin Ante Kujundžić - razjašnjava Glavaš i zaključuje svoj politički kredo.

- Bitno je istaknuti da me ne interesiraju tuđi životi, pišem isključivo o sebi i svojem CV-u, ne dirajući u tuđe. Ukoliko se netko u tome prepoznao, ja sam zadnja osoba koja može na to utjecati. Ne mogu snositi krivnju ni odgovornost. S ponosom ističem svoju vjeru, ali znate što je bitno primijetiti? Ima jedna poštapalica sklona nama Dalmatincima, ona "Nešti". Evo da iskarikiram. Netko može otići na Mjesec, a naši ljudi su skloni to podcijeniti i reći nešti. Netko može biti ministar, podcijenit će i njega i reći nešti. I to se događa kod mog CV-a. Bitan je sadržaj cijelog CV-a. I to je vidljivo, a ne da se sve banalizira. Ja sam osoba koja je paralelno studirala pravni faks i upravni studij, malo tko tome pridaje važnost. Što je bitno u našem narodu? Kruha i igara. Njih ne zanima sadržaj, njima je banalna stvar i radno iskustvo. Bitan je sadržaj - ponavlja Boris Glavaš i pozdravlja nas. Sretno mu na izborima.