Ugledni arhitekt Otto Barić, sin pokojnog proslavljenog nogometnog trenera, u posljednje vrijeme bio je žestok kritičar zagrebačke vlasti, pa je mnoge iznenadilo što je prihvatio biti kandidat za zamjenika Jeleni Pavičić Vukičević, dođe li u priliku nakon izbora i dalje voditi grad. Barić kaže da ga je sam poziv Pavičić Vukičević iznenadio te da je dobra tri dana razmišljao je to oportuno za njega i njih.

- Sigurno neću promijeniti stav. Definitivno te kritike i sve što smatram da nije dobro i dalje ću isticati. Poziv sam prihvatio, jer sam nakon dugog razgovora stekao dojam da ona želi napraviti iskorak, želi promjenu i krenuti u novi ciklus - kazao je Barić navodeći kako mu je obećano da će, više manje, imati otvorene ruke u radu kako bi se u sljedećem mandatu nešto napravilo.

Kazao je i kako u vrijeme dok je vagao odluku razmišljao je li, uz ljude koji su do sada vodili Zagreb, promjena moguća.

- Cijeli sam život optimist i realist. Nadam se i vjerujem da je promjena moguća. I tu ljudi su 20 godina bili u sjeni jednog čovjeka. Bilo bi mi žao da ne pokušam. Ima poriv dati nešto svom gradu. Nemam nikakvih osobnih interesa u ovome. Jesam li naivan ili možda utopist vidjet ćemo, vrijeme će pokazati, ali ne bih volio propustiti šansu. Moja želja je bila na izbore izaći kao nezavisni kandidat, a kao takav ostajem i dalje - kazao je Barić napominjući kako u Bandićevu stranku ne planira ući.

- Niti u jednom trenutku to nije bila tema ulazak u stranku ili Skupštinu. Ne bih to prihvatio niti me to interesira. Ne vidim se u budućnosti kao političara. Jedino što me interesira jest da nešto napravimo u Zagrebu, jer je u zadnjih godinu ana to bilo jako loše - poručio je Otto Barić.

Osvrnuo se i na kritike koje je iznio na račun aktualne gradske vlasti navodeći kako tu nikada nije išao osobno, već da je kritika bila usmjerna na neku od situacija.

- Ne sjećam se ni da sam gospodina Milana Bandića, bez obzira na to što mislio o njemu tada ili sada, nisam se upuštao u njegov lik i djelo, već sam reagirao na odluke koje sam smatrao pogrešnima - kazao je.