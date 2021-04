Jelena Pavičić Vukičević, Bandićeva najbliža suradnica koja je s njim bila od početka, objavila je imena zamjenika i suradnika koji će biti u timu ako postane zagrebačka gradonačelnica.

Među tim imenima je i Otto Barić junior, sin istoimenog proslavljenog hrvatskog nogometnog trenera i izbornika, koji je žestoko popljuvao grad i državu zbog Bandićevog sprovoda na kojem su bile tisuće ljudi.

'Sram me je države i grada u kojima živim'

Tri mjeseca prije umro mu je otac. Obitelj se držala svih mjera i na sprovodu je bila samo najbliža obitelj.

Stotinama ljudi morali su reći da ne dolaze.

Ono što je uslijedilo s Bandićevim sprovodom nazvao je cirkusom.

- Sram me je države i grada u kojima živim! Kad je umro moj otac, bilo nam je teško, ali i potpuno normalno da stotinama ljudi koji su htjeli doci na njegov pogreb objasnimo da to nije primjereno situaciji i uvjetima pandemije. I onda vidim ove scene s Mirogoja. Stvarno ne zaslužujemo bolje! Jadnici - napisao je tada na Facebooku.

'Mi smo se držali mjera, a onda vidim ovaj cirkus'

Razgovarali smo tada s njim.

- Stvarno smo imali desetke i desetke upita i iz Vinkovaca, Graza, Beča, naročito iz Salzburga. Moj otac je ostavio velikog traga, posebno u Austriji. Doslovno smo morali i njegovim osobnim prijateljima govoriti da ne dolaze. Moja mama je bila jako tužna jer kad je već tako naglo otišao, vjeruje da nije u redu da taj pogreb prođe bez njih, to je na neki način posljednji oproštaj. Ja sam joj uspio objasniti da stvarno nije red i da ako postoji pravilo, da onda to pravilo treba ispoštovati. Mi smo ga ispoštovali maksimalno.

- Jedini čovjek koji je došao, da ne kažem nepozvan, nego vlastitom voljom bez da je išta pitao, je bio gradonačelnik Bandić. Bilo je dvoje ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza, troje ljudi iz Dinama i najuži krug obitelji. Nas je bilo 20. Bilo je tako kako je bilo, ja sam smatrao da je to ispravna i korektna odluka, s obzirom na situaciju u kojoj smo već preko godinu dana. Međutim, jučer kad sam vidio onaj cirkus, ne znam zašto je nužno da se svi naslikavaju. Moja objava nema nikakve veze ni sa likom ni sa djelom Milana Bandića. Jedino smatram da ako vrijede određena pravila, da ta pravila trebaju vrijediti za sve. Inače postaje stvarno upitno zašto su ta pravila postavljena.

- Ovo nije prvi put. Ja to doživljavam tako još od prošlogodišnjih izbora. Dakle, mi smo pobijedili koronu tjedan dana prije parlamentarnih izbora, da bi naglo nakon toga to bila Pirova pobjeda. Ispalo je da je ta priča zapravo statistička priča, ništa se nije promijenilo. Stvar je samo koliko mjeriš, koliko šse bojiš, koliko testiraš. Ta nekonzistentnost i nedosljednost nije u redu. To je to. Ili smo dosljedni ili nismo dosljedni. Svi su sve isprobali. Šveđani nisu imali mjere, pa su prešli na ozbiljne mjere. Mislim da ovdje nedostaje iskrenosti. Ili se ljude zavarava pa to nije tako sve skupa opasno kao što djeluje, pa Stožer zna da kad njima odgovara da nas obmanjuju, ili je to zaista tako opasno.

Povukao se iz utrke za gradonačelnika

On je prebolio koronavirus u isto vrijeme kad se njegov otac borio za život. Zarazili su se na dva različita mjesta, on je prošao s lakšim simptomima, a za njegovog oca je to bilo pogubno.

- Mi smo laici. Ja ne mogu kao inženjer tvrditi da to nije opasno ili da je opasno. Zato postoje ljudi koji bi to trebali, ali onda se ti ljudi moraju držati pravila koje sami postavljaju. To je ono što je mene zaista zasmetalo - rekao nam je tada.

Bio je na utrci za gradonačelnika, ali se povukao jer, kako kaže, smatra da nema šanse protiv kandidata koji iza sebe imaju stranačku mašineriju.

Sad je prihvatio poziv Jelene Pavičić Vukičević.