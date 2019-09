Želite novi osmijeh, ali ne znate kako do njega?

Većina nas se na neke velike životne promjene i početke odlučuje baš u jesen. Pripremamo zimnice, školarce, ali i same sebe na nove izazove. Jedna od takvih odluka često je i odlazak na liječničke kontrole, medicinske ili dentalne zahvate.

Za sve one kojima je povratak izgubljenog osmijeha primarni cilj, istražili smo sve o All on 4 zahvatu o kojemu se u zadnje vrijeme toliko priča, a koji garantira novi osmijeh u samo jednom danu!

Proveli smo dan u suvremenoj dentalnoj klinici Dentum smještenoj u Zagrebu koja uz opće i estetske stomatološke usluge, implantologiju, ortodonciju, zubnu protetiku, uspješno izvodi i All on 4 metodu. Zahvaljujući stručnosti njihovog tima, opremljenosti najsuvremenijom tehnologijom i povrh svega, zadovoljnim pacijentima, Dentum je postao klinika u koju dolaze i pacijenti iz cijeloga svijeta. Tamo, na jednom mjestu, možete obaviti kompletan dijagnostički pregled, operativni zahvat, ali i boraviti sve dok traje proces liječenja. Dentumov tim je uz vas od prvog do zadnjeg trenutka zahvata.

Dentum čini tim od 35 stručnjaka, u potpunosti posvećenih svom poslu i brizi o pacijentu. Radimo u moderno uređenom prostoru, opremljenom najsuvremenijom tehnologijom poput digitalnog CT uređaja Planmeca Pro Max 3D CBCT, digitalnog ortopana i RTG RVG, Planmeca Pro X uređaja za snimanje intraoralnih snimki, CAD/CAM tehnologijom kojom kompjuterski izrađujemo krunice i mostove. Koristimo najkvalitetnije materijale na tržištu, neprestano se educiramo i na svoj rad dajemo doživotnu garanciju, kazala je Jelena Božić, savjetnica za brigu o pacijentima dok nas je vodila u obilazak dizajnerski uređene klinike s moderno opremljenim ordinacijama i dentalnim laboratorijem.

Svakom pacijentu pristupamo individualno i interdisciplinarno, pronalazimo najbolje rješenje svakog dentalnog problema, bez obzira je li riječ o manjem estetskom zahvatu poput izbjeljivanja zubi, ili o zahtjevnoj rekonstrukciji čeljusti. Naša je misija zadovoljan pacijent, bezbolna usluga koja rezultira besprijekornim i doživotnim rezultatima – nadodala je dr. med. dent. Dunja Čeko.

Godinama su zubne proteze bile vodeće rješenje bezubosti. Zahvat je bio spor i bolan, a konačan rezultat nije bio trajno uklanjanje dentalnog problema. Iskustva su većinom bila negativna jer su proteze stvarale nelagodu, uzrokovale infekcije, ali i manjak samopouzdanja. All on 4 metoda donijela je pravu revoluciju! Naime, ovom metodom u samo jednom zahvatu, dobivate novi, estetski prirodan osmijeh, potpunu slobodu uživanja u hrani i doživotnu garanciju kvalitete i sve to bezbolno za samo jedan dan!

Univ. mag. med. dent Andrej Božić, objasnio nam je postupak u nekoliko koraka:

Osoba koja se odluči za ovu metodu, prvo prolazi kroz detaljan trodimenzionalni dijagnostički pregled kojim se utvrđuje gustoća i volumen kosti i općenita procjena oralnog zdravlja. Na osnovi dobivenih rezultata implantolog detaljno planira pozicije buduća 4 implantata. All on 4 metoda može se primijeniti na jednu ili obje čeljusti. Drugi je korak ugradnja najkvalitetnijih implantata na tržištu, Nobel Biocare, koja ukupno traje dva sata, ovisno o stanju čeljusti i potrebi vađenja postojećih zubi. Cijeli se zahvat izvodi pod lokalnom anestezijom, potpuno bezbolno uz kompjutorski navođenu ugradnju koja omogućava stopostotnu preciznost. U istom danu, nakon nekoliko sati koje pacijent može provesti u privatnoj prostoriji za odmor, privremeni zubi se pričvršćuju na 4 ugrađena implantata. Zapravo je riječ o privremenoj protezi s kojom pacijent normalno obavlja sve funkcije i koju nosi 2-4 mjeseca sve dok se zubni implantati ne integriraju u kosti. Ovisno o pacijentu, u prosjeku od 3 mjeseca, završava proces cijeljenja. Tada se provjerava kako je prošao proces osteointegracije, stabilnost implantata i uzima ortopan za izradu finalnog protetskog rada u našem dentalnom laboratoriju. Ugradnjom fiksnog protetskog rada na postavljene implantate doživotno završava pacijentova borba s dentalnim problemima. All on 4 metodom premošćeni su svi nedostatci zubnih proteza koje su imale rok trajanja, uzrokovale propadanje čeljusne kosti, ograničavale konzumiranje brojnih namirnica i stvarale nelagodu.

Razgovarali smo i s Matijom Kadićem, pacijentom koji je prošao kroz sve faze zahvata i s nama odlučio podijeliti svoje iskustvo.

Kliniku Dentum preporučujem svima koji žele zauvijek mirno spavati kad su u pitanju zubi. Dugo sam odugovlačio rješavanje svoje bezubosti, godinama sam se bezuspješno borio s parodontitisom i manjkom samopouzdanja. Izgledao sam i osjećao sam se loše. Uz sve to sam imao i veliki strah od zubara. Stanje je postalo ozbiljno kada nisam mogao normalno žvakati i kada sam skoro izgubio sve svoje zube. Kliniku Dentum sam našao na internetu i nakon nekoliko dana oklijevanja, napokon sam dogovorio pregled. To je bila jedna od boljih odluka u mom životu. Od prvog, pa do zadnjeg trenutka, bio sam oduševljen uslugom, znanjem i posvećenosti mom problemu. Doktor Andrej Božić mi je doslovno nacrtao svaki korak zahvata. Nakon što je utvrdio stanje moje čeljusti, na kojoj i nije bilo dovoljno kosti, preporučio mi je All on 4 metodu. S potpunim povjerenjem sam pristao, moj strah je bio sve manji, a nakon cijelog zahvata koji je trajao nepuna dva sata, nisam osjećao nikakvu bol. U privatnom apartmanu u sklopu klinike nekoliko sam sati odmorio pod budnim okom osoblja i istog smo dana završili prvu fazu zahvata. Večer sam dočekao kao nova osoba! Nisam se mogao prestati diviti vlastitom osmijehu. Danas, samo 3 mjeseca nakon prve posjete Dentumu, iz klinike ću izaći kao drugi čovjek jer se uistinu tako i osjećam. Svima onima koji se baš kao i ja boje zubara ili odgađaju rješavanje dentalnih problema, savjetujem da se obrate osoblju klinike Dentum. Savjeti, pristup, stručnost i u konačnici njihov rad, omogućili su mi jedno od najljepših iskustava koje sam doživio!

Ako se i vi osjećate slično, ako vam je potreban savjet, pregled ili ste čvrsto odlučili kako je vrijeme za neke životne promjene vezane uz vaš osmijeh, obratite se klinici Dentum i zauvijek ih riješite brzo, bezbolno i na jednom mjestu!

