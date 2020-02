'Želite spustiti sjedalo? Treba pitati putnika iza smeta li mu'

Nakon videa koji je postao viralan, a u kojem je žena na letu American Airlinesa spustila svoje sjedalo, nakon čega je putnik iza nje šakom udarao o naslon, oglasio se i direktor Delta Airlinesa Ed Bastian.

On kaže da putnici imaju pravo spustiti naslon, ali da bi bilo u redu pitati putnika iza sebe odgovara li im to - posebice ako su visoki, javlja NBC News.

Podsjetimo, incident je počeo tako što je Wendi Williams prvo spustila naslon sjedalice prema putniku iza sebe, a on ju je zamolio da se uspravi, jer je upravo ručao. Ona se uspravila, a kada je putnik završio s obrokom, ona ga je opet spustila.

- U tom trenutku je počeo gurati naslon od sebe i neprestano ga lupati šakom. Počela sam ga snimati i pozvala sam stjuardesu - napisala je na Twitteru.

Putnik je sve žešće počeo udarati u naslon, a Williams je napisala da ga je devet puta udario vrlo snažno.

- Evo velikog seronje! Bio je ljut jer sam spustila sjedalo i udario je oko 9 puta - jako, a tad sam počela snimati pa se počeo ponašati ovako - napisala je u opisu videa.

No, stjuardesa nije imala 'sluha' za njenu pritužbu i stala je na stranu putnika koji je sjedio iza nje, i rekla da je njemu iza tijesno.

Potom je ona rekla da je boli vrat i leđa, da joj jedan vratni disk nije spojen.

