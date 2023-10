Želite znati je li neka osnovna škola dobra? Provjerite cijene nekretnina u tom kvartu

Već nekoliko desetljeća se pokazuje, kako u europskim zemljama, tako i u Hrvatskoj, da kvaliteta osnovne škole u nekom području itekako podiže cijene nekretnina. Slično se dogodilo i u novozagrebačkom naselju Središće. Na nagli skok cijena stanova u tom kvartu nakon 2020. godine, osim krize, inflacije i nekretninskog balona, sasvim sigurno je utjecalo i otvaranje osnovne škole. Naselje je na školu čekalo više od 20 godina, onda je prvo otvorena ekskluzivna privatna Američka međunarodna škola, a vrlo brzo potom i “obična” gradska osnovna škola i dječji vrtić. No u samo tri godine uprava i zaposlenici OŠ Središće pokazali su da elitnu školu ne čine svježe obojeni zidovi, nego pristup u radu i podučavanju. Djeca su im u središtu, nastavnici su mladi, fleksibilni, posvećeni poslu, ravnateljica se brine da se educiraju i da znaju koliko njihov posao vrijedi. Jedan je to od primjera u našem obrazovnom sustavu koji zorno pokazuju kako se podižu rezultati učenika. No obrazovni proces uključuje i onaj neizostavni odgojni dio, koji itekako diže ili ruši rejting neke škole. I što prije uprave i ravnatelji škola to shvate i počnu primjenjivati, prije će učenici početi dobivati što im treba.