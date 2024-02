Željezničar Zvonko na putnike čeka deset godina: 'Za mene je ova pruga uspavana ljepotica...'

Prošlo je cijelo desetljeće otkad je prugom Zadar - Knin prošao zadnji putnički vlak. Teretni promet se nastavio, ali je iznosio skromnih 50 tisuća tona tereta godišnje. Nedavno je počeo javni natječaj za radove, pa bi se tako službena dionica imena M606 Knin - Zadar mogla početi obnavljati, i to sve za 90 milijuna eura, koji su manji dio od 400 milijuna većeg zajma koji dolazi iz Europske investicijske banke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... 02:54 Benkovac: Zvonko Vrsaljko zaposlen je na želježničkom kolodvoru kroz koji od 2014. nije prošao niti jedan putnički vlak | Video: 24sata/pixsell

Devedeset i pet kilometara dugu prugu tako bi mogli dočekati novi putnici i tereti, a jedan od najpoznatijih željezničara, Zvonko Vrsaljko (63), koji je posljednjih 40 godina radnog staža proveo na toj pruzi kao prometnik vlakova, neće ih dočekati, ali pozdravlja nove investicijske cikluse. Zadnjih deset godina odlazio je na posao, ali nekog posla zapravo nije ni bilo.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Uvijek sam govorio da je pruga za mene uspavana ljepotica i potajno sam se nadao da će se ovo kad tad i dogoditi. Puno je bilo obećanja, najčešće su se davala pred izbore, ali sad sam nekako uvjeren da je obnova pruge došla na red. No moj radni vijek kao željezničara bliži se kraju, za desetak mjeseci planiram u mirovinu, tako da neću dočekati putnike, ali sam siguran da ću vlakove gledati sa svoje terase iz mjesta Nadina jer mi je pruga udaljena svega dvjesto metara - rekao je Zvonko, glavni lik u dokumentarnom filmu svoje kćeri "Knin - Zadar". Oživljavanje pruga radit će se i u drugim mjestima Hrvatske, ali oni nemaju dokumentarac koji je svjedok o besmislu posla za koji ste plaćeni.

- Shvatio sam da će se nešto dogoditi jer sam na pruzi vidio ljude koji su mjerili nešto. No u šali kažem da je ovo kao priča o Penelopi i Odiseju, koja ga je čekala dvadeset godina, a ja sam sad na pola tog puta, naime punih deset godina nisam vidio putnika. Sretan sam i da se čulo za nas, i sad kad je doduše sve postalo i javno, mislim da nisam ja glavni krivac za obnovu, ali lijepo je znati da sam dao mali obol svemu - rekao je Zvonko.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pruga otvorena 1967.

Pruga kojoj se sad smiješi novi život otvorena je u lipnju 1967. godine. Stariji Zadrani još pamte dan kad se lokomotiva pojavila na željezničkom kolodvoru. Tisuće ljudi došlo je vidjeti taj događaj. Do početka 90-ih željeznica je radila solidno, no zbog rata linija je prekinuta na pune četiri godine. Nekoliko je puta minirana, a na njoj je bilo i nesreća, najčešće ispadanje vlaka iz tračnica. Uz Zvonka Vrsaljka, prugu je desetljećima održavalo živom još nekoliko radnika. I to su radili koliko su mogli jer kapitalno ulaganje ne može se dogoditi bez intervencije države. Pa će tako radovi obuhvatiti kompletnu sanaciju gornjeg pružnog ustroja, odnosno tračnica i pragova, prolaznih kolosijeka i skretnica na prolaznim kolosijecima u kolodvorima te sanaciju željezničko-cestovnih prijelaza. Obnova kolodvora te stajališta od Zadra do Knina nisu predviđeni u ovom ciklusu, ali dugoročno postoji plan i za to.

- Ne mogu vam reći koliko mi je drago da se to događa. Doista je krajnje vrijeme da se ova pruga obnovi, a onda možda napokon krene nabolje i ovom kraju - zaključuje Zvonko Vrsaljko.