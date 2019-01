Dijelovi teretnog vlaka pali na putnički: Šestero ljudi poginulo

Šestero ljudi poginulo je u željezničkoj nesreći u Danskoj, javlja BBC. Zbog orkanskog vjetra dijelovi s teretnog vlaka su, na mostu koji spaja otoke Zealand i Fyn, pali na putnički vlak sa 163 ljudi koji je dolazio iz suprotnog smjera i s kojim se teretni vlak mimoilazio, doznaje portal Ekstrabladet.

Ozlijeđenih je najmanje 16.

A passenger train and a freight train collided at the bridge between #Zealand and #Fyn in #Denmark



First police reports say that at least 6 people lost their lives in the deadly accident, which was partly caused by the heavy storm pic.twitter.com/60HFPr9va8