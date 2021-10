Nisam trgovao utjecajem i autoritetom. Radilo se o krvavom radu na koji sam jako ponosan, rekao je bivši savjetnik zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za koordiniranje gradske uprave Željko Horvat, optužen u predmetu Agram.

Terete ga u točci optužnice da je s ostalima osigurao da posao zbrinjavanja otpada u Zagrebu mimo zakona dobije tvrtka Petra Pripuza CE-ZA-R. Osim Horvata, Pripuza, Bandića, koji je u međuvremenu preminuo, te Slobodana Ljubičića, u toj su točci, optuženi i Ivan Tolić, Ivan Markus, Filip Čulo i Miljenko Benko. Inkriminirano vrijeme je od listopada 2013. do svibnja 2014.

Horvat nije iznosio obranu već je ostao je pri onome što je 2014. godine govorio na ispitivanju pred Uskokom. Na pitanja tužitelja nije htio odgovarati no odgovarao je na pitanja sudskog vijeća koje mu je pustilo četiri tajno snimljena razgovora Horvata s Bandićem te Horvata s tadašnjim predsjednikom uprave Holdinga Slobodanom Ljubičićem. Iz njih proizlazi da su znali kako količinu raznovrsnog otpada, koji je 2013. zatrpao Zagreb može uskladištiti i zbrinuti samo CE-ZA-R koji je imao potrebne dozvole pa su potom javni poziv napravili samo kako bi imali pokriće da baš njemu daju posao.

- Razlozi zbog kojih se nije išlo u podijeljenu nabavu za zbrinjavanje otpada za svaku pojedinu kategoriju nego zbirno je da je postojao pravilnik kojim je to bilo regulirano- rekao je Horvat. Iz tajnog razgovora snimljenog 23. listopada 2013. koji je Horvat imao s Bandićem čuje se kako Bandić kaže " Netko će propjevati da to vozimo u C.I.O.S., a to ne smijemo"

- Gradonačelnik je otpad koji je gušio grad htio razvesti bilo gdje, a ja sam mu rekao da trebamo biti mudri i poštivati sve što treba da ne dođemo u probleme. Bilo koji kontakt s C.I.O.S.-.om bi s interpretirao da on želi pogodovati C.I.O.S.-u. Sugerirao sam mu da to baš ne može kako je on to zamislio - rekao je Horvat.

On je, kaže, imao zadatak istražiti tko ima kapaciteta za zbrinjavanje tih količina otpada i vrsta otpada.

- C.I.O.S. grupa je jedina imala sve potrebne dozvole, a isto tako se znalo da se mora raspisati javni poziv, a mi smo to htjeli poštivati - rekao je Horvat. On je o svemu oko otpada obavještavao Bandića i Ljubičića, kontaktirao je i s Pripuzom, ali , kaže, o drugoj temi. Kazao je i da zna da je Pripuz imao nadimak Kondor.

Suđenje se nastavlja 22. studenoga kada bi obranu na Županijskom sudu u Zagrebu trebao iznijeti Ivan Tolić.