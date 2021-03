Jesi se čuo s Bobom? Je l' imamo neku praznu kompostanu da to istovarimo, a da to nitko ne zna? - pita Milan Bandić svog sugovornika, s kojim priča o zbrinjavanju otpada u Zagrebu.

Riječ je o jednom od 90-ak tajno snimljenih razgovora koji su jučer preslušani u sudnici zagrebačkog Županijskog suda u nastavku suđenja za aferu Agram, javlja Večernji list. Odnosile su se na točku optužnice koja se bavi zbrinjavanjem otpada, a USKOK tvrdi da je u tom poslu Grad Zagreb pogodovao Petru Pripuzu, odnosno tvrtkama u njegovom vlasništvu, da dobiju posao za zbrinjavanjem otpada.

Akteri iz afere međusobno razgovaraju o problemu otpada u Zagrebu te kako da ga riješe. U tim se razgovorima spominju i razni sastanci s tadašnjim ministrom Mihaelom Zmajlovićem, kojeg je zanimalo kako će Zagreb gospodariti otpadom, što je u to vrijeme bila velika politička tema.

Tada se vodila i kampanja kojom su se građani pozivali da odvajaju otpad, a Bandić, nedostatak zelenih otoka, čuje se u razgovorima, pokušava riješiti postavljenjem tih zelenih otoka na parkirališta. Na za to je potrebno ukinuti neka postojeća parkirališna mjesta pa gradonačelnik daje naredbu da se to obavi. No veći je problem glomazni otpad koji se nema gdje odvoziti, pa se u jednom razgovoru tako čuje kako Bandića brine da se ne sazna da se taj otpad odvozi u C.I.O.S, jer uvijek netko, kako kaže propjeva.

Bandić dalje govori da se kod "Kondora može unajmiti 218 kontejnera". Kondor je, smatra USKOK, Bandićeva šifra u tajno snimljenim razgovorima za Pripuza, dok je u tim istim razgovorima, Leopard, Pripuzova šifra za Bandića.

Kako problem sa zbrinjavanjem otpada eskalira, na tajno snimljenim razgovorima čuje se kako je jedno od rješenja da se sve to potrpa u kamione i odveze u Veliku Goricu, na što Bandić jednom od sugovornika kaže da će se on čuti s Barišićem.

- Važno je napuniti kamione, što više kamiona - govori Željko Horvat jednom od sugovornika.

No problem nastaje kada iz Velike Gorice dolazi odgovor da oni mogu primiti samo 100 tona, pa se onda dalje rješenje iznalazi u žurnom raspisivanju javnog poziva, za što USKOK u optužnici tvrdi da je napravljen po mjeri C.I.O.S.-a.

U jednom od razgovora čuje se i da će se "Pero javiti na javni poziv", a iz konteksta nekih razgovora, može se zaključiti i da oni koji razgovaraju znaju da ih se tajno prisluškuje, jer se zezaju na tu temu, pa jedan drugome govore da neće međusobno razgovarati jer je jedan od njih pod tajnim mjerama.