Zeljko o kolekciji cipela: Nemam djece, cipele nisam bacala, a kupovala sam na popustima

Bivši predstojnik Ureda predsjednika Vlade u mandatu Zorana Milanovića, Tomislav Saucha morat će ići u zatvor na tri godine. Četiri i pol godine zatvora dobila je i tajnica u Vladi Sandra Zeljko, nakon što je Vrhovni sud odbio žalbe Sauche i Zeljko.

Zeljko u razgovoru za RTL govori kako je cijelo vrijeme vjerovala u pravednost suđenja i da će istina pobijediti. Smatra da nije kriva i da je samo radila svoj posao. Priča kako je postala osumnjičenik u trenutku kad je Saucha dao glas za Vladu, da ne bi pala.

- U pretresu stana meni nitko nikada nije pokazao niti jedan dokument da je pronađen u mom stanu. Meni je gospodin Pero Mihaljević pokazao iz svog mobitela uslikanu kovertu na kojoj je pisalo Slavko Goldstein i uslikan putni nalog na kojem je pisalo Mirna Ivančić i nekakvo financijsko izvješće gdje je on rekao da je to pronađeno. Ja sam ga tražila da mi to pokaže ako je to pronađeno u mom stanu, što ne može biti - ispričala je.

Komentirala je i 80-ak pari cipela koje su pronašli u njenom stanu, a procijenjene su na 40.000 kuna.

- To je bila glavna atrakcija kada su došli, moje cipele. Jel' da je nešto bilo zašto nisu tako transparentno taj putni nalog ili tu kovertu uzeli i pokazali pa da se provlači po medijima. Nego moje cipele. Ako je moj krimen te cipele… Ja sam došla iz Vukovara u čemu sam bila obučena. Ostala sam bez ičega, kad god sam kupovala moje cipele za ovih 30 godina radnog staža radila ja sam svoje cipele čuvala, nije da sam ih bacala, da li je to 10 pari, 100 pari - rekla je.

Kaže da je cipele kupovala na popustima i da su uvijek bile na popustima od 50 ili 70 posto.

- Ja moram napomenuti da nemam djecu, ja sam sama i od svoje sam si plaće kupovala ono što sam ja htjela. I uvijek sam bila obučena, kažem, ako su problem moje cipele u cijeloj stvari ne znam što bih rekla- priča Zeljko.

Čudi se kako je ona samo državni službenik koji je radio po nalogu i ne zna kako je mogla imati toliku odgovornost da dobije veću kaznu od dužnosnika koji joj je nadređen.

Najčitaniji članci