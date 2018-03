Zemlja je zatrpala traktor kraj Požege, vozač se jedva spasio

Vozač traktora umalo je večeras nastradao pod odronom zemlje i drveća na Fratrovici, u brdskom dijelu Požege, javlja Požega.eu.

Foto: Pozega.eu

Išao je preko Fratrovice u brdo kada je u jednom trenutku ugledao kako prema njemu, nošena vodom, dolazi gromada zemlje s drvećem. Uspio je zaustaviti traktor i pobjeći te tako spasiti živu glavu.

Zemlja i porušena stabla zatrpali su dio traktora.

Foto: Pozega.eu

Kako kiša nemilice i dalje pada, ostaje upitno jesu li ugrožene i druge kuće u tom dijelu grada jer neke od njih su gotovo uz samu šumu.

'Djeca danima ne idu u školu, boje se poplave'

Strah nas je. Bojimo se da će nam voda ponovno ući u kuću. Sve stvari smo iz prizemlja, kuhinje, boravka i spavaće sobe podignuli i izmjestili, rekla nam je Magdalena Mađer iz Gornjeg Kosinja koje je već šest dana odsječeno od svijeta.

Foto: Andreja Thomas/24sata

- Sinovi Danijel (11) i Gabrijel (8) od ponedjeljka ne idu u školu, iako nam je škola zu pod nosom, no niti učitelji niti đaci ne mogu do nje. Boje se i djeca poplave, dosadno im je stalno pitaju kada će u školu. Ostali smo bez zaliha hrane, jutros sam čamcem išla do mosta Kosinj, nećakinja nam je poslala paket hrane. To će trajati neko vrijeme. Inače nisam zadovoljna, uopće nas nitko ne obilazi već dolaze samo kada ih se zove. Sami smo dizali namještaj suprug i ja, djeca su mala, a roditelji stari i bolesni. Morala sam zvati pomoć i jutros su došli djelatnici Crvenog križa i pomogli nam podići stvari. Imamo ovce i njih smo izmjestili kod susjeda. Prije osam godina nam je u kući bilo metar vode, kada se toga sjetim loše mi je, a tu su i djeca, niti njima nije svejedno - rekla je Magdalena.

Foto: Andreja Thomas/24sata

'Preživio sam rat, ne bojim se poplave'

Dok Magdalena strahuje, njen susjed već po drugi puta premješta stvari. Prvo je iz prizemlja premjestio nešto stvari u drugu kuću no sada već strahuje da će i iz nje morati seliti kod susjeda jer se boji da će voda doći u kuću.

- U kući mi je 70 centimetara vode. Što sam uspio to sam izmjestio i spasio. Pomažemo si međusobno, susjed susjedu, a danas mi je došao zet i njegov prijatelj pomoći podići stvari na tavan. Prošle poplave mi je kat kuće bio poplavljen sa 1,3 metara vode - govori Zvonimir Prša, dodajući da se ne boji poplava jer je preživio i rat 1991. kada je bio među prvim braniteljima ovog kraja.

Foto: Andreja Thomas/24sata

Brojni građani su tijekom dana dolazili spašavati stvari u kućama u kojima ne žive stalno, već povremeno. Zatekli smo i Boju Pavlović iz Zadra koja je sa suprugom i unucima čamcem policije dovezena do Kosinja i poplavljenog mosta.

- Danas smo došli do kuće da podignuti krumpir ako dođe do veće poplave i uzeti neke sitnice. Vode za sada nema od kuće, a susjedne kuće su prazne, najteže je ljudima koji su stalno žive i borave, ne mogu nikuda - rekla je Boja.

Sanacija klizišta i pukotina u Prnjavoru Čuntićkom

Nakon što se u petak pojavilo klizište na brdu nad Prnjavorom Čuntićkim, djelatnici petrinjskih poduzeća Privreda i Komunalac u subotu su započeli sa sanacijom navedenog terena. Obavljene su konzultacije s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom.

- Sve što voda ide u odrone moramo otkloniti na lijevu i desnu stranu. Stavili smo najlone i napravili smo jednu projekciju kako i na koji način spasiti koliko toliko ove građane koji noćas nisu mirno spavali. Danas možemo reći da smo se svi angažirali, da su naša komunalna poduzeća odradila ogroman posao i čekamo da sa strukom koja odlučuje što ovdje još možemo napraviti kako bi dočekali sigurnija vremena - rekao je gradonačelnik Darinko Dumbović za Portal 53.

Još jednom je podsjetio na problem devastacija i krčenja šuma kao i problem potencijalnog odlaganja nuklearnog otpada.

- Ako se ovo nastavi, kada je u pitanju devastacija ovog prostora, mislim da moramo snažnu poruku reći i premijeru Vlade, da se ovdje procjeni stanje i da se donese odluka na Vladi da ovo područje nije više perspektivno za život. Priroda nama vraća, vraća nam ono što smo mi napravili njoj - istaknuo je Dumbović.

Kaže kako problem još nije riješen.

- Ne bi bilo korektno prema ljudima da mirno spavaju. Oni ne mogu mirno spavati u svojim kućama. Preporučam im ono što su nam rekli i stručnjaci sa Fakulteta, koji su dali do znanja da ovdje nije sigurno. Ovo što radimo nije dostatno, moramo čekati da se vrijeme stabilizira i da možemo napraviti geološka i stručna ispitivanja kada je u pitanju zemlja i onoga što se događa pod zemljom - rekao je petrinjski gradonačelnik.

Dodaje kako Petrinja trenutno ima sedam do osam klizišta, no ovo u Prnjavoru Čuntićkom je trenutno najkritičnije.

Novo klizište kod Petrinje

U zaseoku nedaleko Petrinje pojavilo se novo klizište uzrokovano velikom količinom oborinskih voda koje se slijevaju. Klizište nije u blizini kuća no svejedno je gradonačelnik Dumbović obišao mjesto te izjavio kako će zahtijevati od geologa da što prije dođu ispitati mjesto te da utvrde postoji li opasnost za stanovništvo.

I policija pomaže u ugroženim područjima

Policijski službenici u policijskim upravama ugroženim od poplava pored svojih svakodnevnih zadaća i dalje su maksimalno angažirani u ovoj izvanrednoj situaciji štiteći sigurnost i imovinu građana.

U Policijskoj upravi ličko-senjskoj policijski službenici su u petak, 16. ožujka od 9,00 do 14,00 sati prevozili i djelatnike HEP- a kako bi mogli izvršiti pregled trafostanica visokonaponskih mreža.

Policijski službenici su već uobičajeno prevozili lokalno stanovništvo do privatnih čamaca kao i obiteljskih kuća, a najugroženijim obiteljima su od 14.00 do 17.00 sati dostavljali pitku vodu i hranu iz trgovina.

Od 15.45 do 16.20 sati pružali su ispomoć djelatnicima Hitne medicinske pomoći Gospić na zbrinjavanju i prijevozu bolesnog 85-godišnjaka iz Kosinja.

Policija i dalje redovito prati stanje i reagira u pogledu nadzora postavljanja prometne signalizacije, upravljanja prometom i pružanja pomoći po pitanju sigurnog prometovanja.

U Karlovcu 50 vojnika pomaže u obrani od poplave

Kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava u Karlovačkoj županiji angažirano je 50 pripadnika protupoplavnog voda Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH, a još 50 ih je stavljeno u pripravnost.

Pripadnici Hrvatske vojske angažirani su na aktivnostima u pomoći u obrani od poplava, tamo gdje je prema procjenama nadležnih civilnih institucija to najpotrebnije te sukladno odluci potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića.