<p><strong>Margaret Keenan</strong> (90), baka četvero unučadi, prva je na svijetu dobila cjepivo protiv korona virusa izvan kliničkog istraživanja. </p><p>Britanci su danas krenuli s masovnim cijepljenjem protiv korone, a Margaret, koja je inače iz Sjeverne Irske, a već 60 godina živi u Coventryju dobila je cjepivo u 6.31 ujutro.</p><p>Rekla je da joj je ovo velika čast i najbolji rani rođendanski poklon koji je mogla dobiti jer to znači da će moći provesti vrijeme s obitelji i prijateljima i u sljedećoj godini nakon što je veći dio ove provela sama. </p><p>- Moj savjet svima kojima se nudi cjepivo je: Ako ga ja mogu uzeti sa 90 godina, možete i vi - rekla je Margaret.</p><p>- Posljednji mjeseci bili su teški za sve nas u zdravstvu, ali sada se osjećamo kao da vidimo svjetlo na kraju tunela - rekla je Mary Parsons, medicinska sestra koja je dala prvo cjepivo.</p><p>Drugi pacijent koji je dobio cjepivo u Velikoj Britaniji je <strong>William Shakespeare</strong> iz Warwickshirea.</p><p>Slavni pisac istog imena rodio se u Starford-upon-Avonu, koji je također u Warwickshireu, javlja BBC.</p><h2>Pacijenti u bolnicama prvi u redu za cjepivo</h2><p>Velika Britanija prva je na svijetu odobrila Pfizer/BioNTech cjepivo za korištenje, a danas je počeo program cijepljenja. Prvi koji će dobiti cjepivo su pacijenti u bolnicama koji su stariji od 80 godina. Uz njih, cijepit će se i liječnici koji će cjepivo davati. Najrizičniji zdravstveni djelatnici također će moći dobiti cjepivo u sljedećim danima, a i osoblje u staračkim domovima moći će se prijaviti za cijepljenje. </p><h2>Kako radi Pfizerovo cjepivo?</h2><p>Prvi dan - Pacijentima se daje prva doza<br/> 12. dan - Tijelo počinje graditi imunitet<br/> 21. dan - Pacijenti primaju drugu dozu cjepiva<br/> 28. dan - Tijelo ima puni imunitet</p><p>Nuspojave su većinom blage, slične nuspojavama kod ostalih cjepiva. Učinkovitost mu je 95 u svim dobnim skupinama, što uključuje i starije. Još se ne zna koliko dugo traje imunitet, ali i sprječava li one koji su dobili cjepivo da i dalje šire virus. Moguće je da će se ljudi morati cijepiti svake godine.</p><h2>Kraljica će isto među prvima dobiti cjepivo?</h2><p><a href="https://www.bbc.com/news/uk-55218679">BBC </a>navodi da program cijepljenja komplicira i činjenica da se cjepivo čuva na minus 70 Celzija i u paketima od 975 doza koje se trenutno ne mogu pakirati u manje setove. Britanski NHS (Nacionalni zdravstveni servis) čeka na upute regulatora oko koraka koji su potrebni da se to cjepivo slaže u manje pakete koje bi mogli slati pojedinim domovima za starije i nemoćne. To bi trebalo stići sredinom prosinca. Masovno cijepljenje u konferencijskim centrima, stadionima i sportskim centrima trebalo bi uslijediti sljedeće godine.</p><p>Kako prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-9022047/Queen-94-Covid-vaccine-weeks-Prince-Philip-99.html">Daily Mail</a>, kraljica Elizabeta II (94) i njen suprug princ Philip (99) neće tražiti poseban tretman, već će čekati svoj red u prvom valu cijepljenja za one starije od 80. Očekuje se da će izvijestiti javnost da su se cijepili tek nakon što to obave, ali i da će njihovo cijepljenje biti motivacija mnogima koji su još neodlučni oko toga.</p>