Bonnie je rekla da su ona i njezin suprug nedavno počeli raditi na djetetu, a njihovo planiranje djeteta stavljeno je na čekanje nakon njezinog gubitka posla zbog pandemije koronavirusa, prenose vijesti NBC.

Rekla je da je otpuštena nekoliko dana nakon što se usprotivila obveznom cijepljenju osoblja. Ona se ne želi još cijepiti jer smatra kako još uvijek nedostaje istraživanja o tome kako i utječe li cjepivo na trudnice i plodnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, u tijeku su klinička ispitivanja kako bi se procijenio rizik od cjepiva Covid-19 na trudnicama. I

z Centra su rekli da i Pfizer i Moderna u kliničkim ispitivanjima prate trudnice.

- Iako u potpunosti podržavam cjepivo i razumijem njegovu važnost, vjerujem da je ovo vrlo osoban izbor - rekla je Bonnie u mailu koji je poslala šefovima.

No, vlasnik taverne Red Hook Billy Durney rekao je da restoran provodi svoju politiku koja zahtijeva da se cijelo osoblje cijepi jer su ponovno otvorili svoja vrata kupcima. Dodao je kako je ta politika revidirana kako bi se napravila iznimka za osoblje kojem je zabranjeno uzimanje cjepiva zbog 'osobnog zdravlja ili invaliditeta'.

Priznao je da se cijela ova situacija mogla odigrati drukčije.

- Kada je New York dopustio radnicima u restoranima da prime cjepivo Covid-19, mislili smo da je to savršena prilika kako bismo zaštitili naš tim i goste - rekao je Billy za New York Times.

Bonnie je rekla da ne želi svoj posao natrag, ali pokreće to pitanje u nadi da će poduzeća pristupati s cijepljenjem na drugačiji način.

Američko Povjerenstvo za jednake mogućnosti zapošljavanja, koje nadzire zakone o diskriminaciji na radnom mjestu, u prosincu je izdalo smjernice koje omogućuju tvrtkama da od zaposlenika zahtijevaju cijepljenje, piše The Sun.