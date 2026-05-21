Žena iz Zagorja ostala bez 300 tisuća eura u internet prevari

Bez 300.000 eura ostala je 64-godišnja žena s područja Krapinsko-zagorske županije nakon što je mjesecima putem internetske platforme za ulaganja komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu, priopćila je policija u četvrtak. Prema prijavi, žena je u više navrata uplaćivala novac prema uputama osoba s kojima je komunicirala, a dio sredstava povremeno joj je bio isplaćivan, kako bi stekla dojam ostvarivanja zarade i sigurnosti ulaganja. Kada je zatražila novu isplatu sredstava, nije joj odobrena, što je ženu navelo da posumnja u prijevaru. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 300.000 eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja okolnosti i pronalaska prevaranata.

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prema učestalim i neočekivanim pozivima u kojima se obećava brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno. Dodatni znak za uzbunu su tvrdnje da je investicijska ponuda dostupna samo određenoj osobi i zahtjevi da se o njoj ne govori drugima.

Građanima savjetuju da prije bilo kakvog ulaganja zatraže neovisan financijski savjet te da s oprezom pristupaju nenajavljenim telefonskim pozivima i ponudama ulaganja koje obećavaju zajamčen povrat ili sigurnu dobit. Preporučuju i bilježenje telefonskog broja pozivatelja te samostalnu provjeru identiteta preko službenih kontakata organizacije, a ne brojeva koje dostave sami pozivatelji.

Policija dodatno upozorava da prevaranti često koriste informacije dostupne na internetu i društvenim mrežama kako bi djelovali uvjerljivo, zbog čega građani ne bi smjeli pretpostaviti da je riječ o legitimnim osobama samo zato što raspolažu određenim osobnim podacima.