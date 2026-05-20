NEPOZNATI PREVARANTI

Vinkovčanin (62) mislio da ulaže u kriptovalute pa dobio prijetnje smrću. Sve je prijavio

Piše Iva Tomas,
Kada je shvatio da je prevaren i zaprimio prijetnje smrću, prijavio je sve policiji, koja provodi istragu kako bi utvrdili sve okolnosti

Vinkovačka policija zaprimila je kaznenu prijavu 62-godišnjaka zbog sumnje da je tijekom travnja ove godine prevaren. Naime, kontaktirao je stranicu koja se bavi kriptovalutama, nakon čega mu se telefonom obratio za sada nepoznati počinitelj te ga uputio da kupi elektronične bonove i pošalje kodove, što je oštećeni i učinio slanjem kodova u vrijednosti od nekoliko stotina eura, piše PU vukovarsko-srijemska.

Ubrzo su ga kontaktirale još tri različite osobe koje su se predstavljale kao nadležni za poslovanje stranice trgovanja kriptovalutama kojoj je pristupio. Osobe su od njega tražile uplatu u iznosu od nekoliko tisuća eura, što bi trebao biti deset postotni porez na dobitak u navedenom ulaganju, no kako oštećeni nije htio uplatiti porez, prijetili su mu smrću.

Kada je shvatio da je prevaren i zaprimio prijetnje smrću prijavio je sve policiji. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti.

