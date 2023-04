Žena je ubila ruskog blogera? 'Dala mu je zlatni kipić u ruke, za 5 minuta je eksplodirao'

U eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu poginuo je ruski vojni bloger - Vladlen Tatarski - koji je izvještavao s ukrajinskog bojišta, javljaju ruski mediji.

Za njegovo ubojstvo osumnjičena je Darja Trepova (26), prenosi Fontanka. Ona je trenutno u bijegu, a istražitelji vjeruju kako je u kafić donijela kutiju s bistom Tatarskog u kojoj je bila bomba.

Prošle godine bila je u pritvoru 10 dana zbog sudjelovanja na pacifičkom prosvjedu 24. veljače. Uz nju, nestao je i njen suprug.

'Dala mu je zlatnu bistu'

Fontanka je također objavila fotografije koje je dao jedan od sudionika sastanka na kojima se vidi mlada žena za koju se vjeruje da je dala kipić Tatarskom.

Foto: fontanka.ru

Na aplikaciji Telegram pojavile su se snimke na kojima se vidi kako mu osoba predaje kipić u kafiću, ali još uvijek nije potvrđeno je li u njemu zaista bio eksploziv.

- Ona mu je dala kip, on se zahvalio. Sjela je oko tri metra dalje, nakon 5 minuta se sve dogodilo. Stradali su oni koji su sjedili u prvim redovima - rekao je svjedok za Fontanku. U eksploziji je ozlijeđeno 16 ljudi.

Nisu je pustili na ulazu

Novinar koji je bio na događaju s Vladlenom Tatarskim, Marat Arnis, kazao je da je zaštitar primijetio kutiju u kojoj se nalazio kip i zabranio djevojci da ju unese.

- Djevojka koja je donijela kip sjedila je malo dalje od mene, a na početku nam je rekla da je nisu pustili na ulazu jer su mislili da je u paketu bomba. Upravo je to rekla. Ali ona je Vladlena zamolila za dopuštenje: 'Dopustite, ja ću ga ipak unijeti'. A Vladlen joj je rekao: 'Unesi, ali isto ćemo ga provjeriti'. To su bile njegove riječi, to je sigurno - ispričao je novinar.

Svjedoci su ispričali da je djevojka rekla Tatarskom da ima poklon za njega, zlatnu bistu. Nakon što mu je predala bistu i razmijenila s njim nekoliko rečenica, djevojka je krenula prema svom mjestu.

