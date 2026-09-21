'Žena koja guta žvake...'

Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić (ex Rimac) priznala je krivnju u aferi 'Sport i glazba' te je sporazumno osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora, doznaje se u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu.

Uz to, Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130.000 eura. Od toga je 30.000 eura već uplatila, dok 35.000 eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana.

Prisjetimo se što nam je otkrila 2020. godine.

Zagreb: Nasmijana i radosna Josipa Rimac prisegnula u Saboru te postala zastupnica, 18.09.2015. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Nikome to nisam nikada rekla, ali da, doslovce jedem žvake i progutam ih do tri paketića na dan..."

Otkrila je to Josipa našem novinaru u Kninu u ljeti kada se podizao ondje spomenik Franji Tuđmanu. U razgovoru bi uzela žvaku i progutala pa je novinara zanimalo zašto to radi i da li dobro vidi.

- Da, da to vam je moj fetiš - pojasnila je Rimac. Bilo je to vrijeme kada je u Rimac šefovala kampanjom HDZ-a i kada se u javnosti rado pojavljivala sa skupocjenim komadima i torbicama za koje su se svi pitali kako si može priuštiti od tadašnje plaće.

Zagreb: Nasmijana i radosna Josipa Rimac prisegnula u Saboru te postala zastupnica, 18.09.2015. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tako se krajem listopada 2015. na donatorskoj večeri HDZ-a pojavila s elegantnom crnom torbom marke Celine. Vrijednost takvog modela na službenim stranicama i u trgovinama u kojima se prodaje bila je 2600 eura, odnosno oko 20.000 kuna. To je gotovo dvostruko od plaće koju je Rimac imala kao gradonačelnica Knina. Do rujna je kao šefica Knina primala 11.300 kuna na mjesec, a nakon prelaska u Sabor plaća joj iznosi oko 15.000 kuna. Rimac se i inače u javnosti pojavljivala s raznim torbicama poznatih i luksuznih marki, čiji modeli u trgovinama stoje od 3000 kuna pa sve do nekoliko desetaka tisuća kuna. Nama je tada SMS-om odgovorila kako se ne razumije u marke i torbice. Nije se očito razumjela ni u satove jer je na ruci nosila Cartierom iz linije Tank Française, vrijedan barem 30.000 kuna. I nekretnine su izgleda za nju bile tabu tema.

Sjećamo se afere oko stanova u kući u centru Kninu od petstotinjak kvadrata. Nekadašnji vlasnik koji ju je i gradio, umro je početkom tisućljeća, a nasljednici su stan po stan prodali Agenciji za promet nekretninama (APN), koja to ukupno platila nešto manje od 1,2 milijuna kuna. Zatim su oni, stan po stan, dodijelili obitelji tada svježe gradonačelnice Josipe Rimac. Zbog svega je bila pokretna istraga jer je tadašnji Josipin suprug Danijel Rimac dobio više državnih stanova nego što mu pripada. Ta priča se završila tako što je Rimac oslobođena svih optužbi, ali je nepravomoćno osuđena Anna Marija Radić, bivša ravnateljica Ministarstva regionalnog razvoja koju USKOK tereti da je omogućila bivšem suprugu Josipe Rimac da nezakonito dođe do stana. Rimac je kao državna tajnica imala plaću 14.600 kuna, dok je bivši suprug u Ini mjesečno zarađivao 11.300 kuna.