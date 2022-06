Žena koju su napali bul terijeri u Varaždinu: 'Držala sam ga da ne usmrti moju kujicu i vrištala'

Kad sam vidjela da taj pas krvoločno drži moju šest mjeseci mladu kujicu za vrat, nisam razmišljala, skočila sam na njega, rukama mu nastojala razdvojiti čeljust kako bih oslobodila svoju Lotu. Stisak čeljusti je malo popustio, Lota se izmaknula, a ja sam ga rukama obgrlila da ga spriječim u daljnjem napadu. To je jak pas, mišićav, težak, i koprcajući se u mom stisku srušio me na tlo, no nisam ga htjela pustiti. Vrištala sam u pomoć, govori nam još šokirana Osječanka s adresom u Varaždinu, čijega su psa, mladu švicarsku planinsku kujicu Lotu, u subotu ujutro na livadi Ulice Zrinskih i Frankopana u Varaždinu napala dva bul terijera.