Žena mu poginula u stravičnoj nesreći na A4, on je otišao u Međugorje da završi hodočašće

Autobus koji je prevozio poljske hodočasnike sletio je s autoceste A4 kod kod Brezničkog Huma oko 5.40 sati na današnji dna prije dvije godine. Poginulo je 12 ljudi. Ozlijeđeno je bilo 32 ljudi. Ozlijeđene su prevezli u više bolnica u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu.

Među poginulima su bili i obojica vozača. Kasnije je napravljena obdukcija te je utvrđeno da vozač (72) koji je izgubio nadzor nad autobusom nije bio pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i nije bolovao od akutnih bolesti.

Hodočasnici su putovali u Međugorje, a žalost povodom teške nesreće, izrazio je i sam papa Franjo.

Autobus s putnicima je krenuo iz Varšave u petak oko 9 sati. Na putu prema Međugorju zaustavili su se oko 15.30 sati u Jasnu Goru, također u Poljskoj gdje se nalazi samostan. Oko 18.30 sati, isti dan, stigli su na granicu s Češkom, a prije toga su se zaustavili tik do granice gdje se nalazi restoran u kojem su mogli nešto prizalogajiti. Putovanje su nastavili u 20 sati, a prema planu trebali su imati pauzu svaka tri sata.

Pokretanje videa... 05:37 2022. Teška nesreća na A4: Sletio autobus koji je prevozio hodočasnike u Međugorje, poginulo 12 ljudi | Video: 24sata/pixsell



U Međugorje su trebali stići oko 13 sati u subotu te su se između 13 i 15 sati trebali smjestiti te imati objed. Put iz Varšave do Međugorja je trebao biti 24 sata, uz sva stajanja i pauze. Smještaj im je bio osiguran u Međugorju. Povratak u Poljsku je bio predviđen 13. kolovoza u 11 sati, a trebali su krenuti 12. kolovoza u 8 sati iz Međugorja.

'Bilo je užasno, jauci ljudi'

Zofia Kasprzyk ušla je u autobus u Koninu, gradu u centralnoj Poljskoj. U Međugorje je putovala drugi put. Prvo joj se hodočašće jako svidjelo, željela se vratiti zahvaliti Majci Božjoj na njemu. "

- Sjećam se trenutka nesreće. Sve se zatreslo i poletjela sam ravno naprijed. Vozačko sjedalo me pritisnulo, ali nisam se onesvijestila. Akcija spašavanja bila je brza - rekla je.

Gospođa Zofia sjedila je pokraj prijateljice iz svog grada. Ne zna u kakvom je stanju i gdje je žena. Kad ju je sila udarca gurnula iz sjedala, izgubila je prijateljicu iz vida.

- Zahvaljujem Bogu i Gospi Međugorskoj što smo izbjegli najgore. Čim se oporavim, idem opet u Međugorje. Hrabra sam i vrlo religiozna. Molim se svaki dan - dodala je.

Gospođa Beata prisjeća se da su autobus vozili iskusni vozači te da su se vozili mirno. Nije bilo naznaka da će se dogoditi tako velika tragedija.

- Bio je šok da se ovako nešto dogodilo. Trenutka nesreće se ne sjećam jer sam spavala. Nisam se onesvijestila, ali sam ostala zaglavljena. Vidjela sam ljude, ali nisam se mogla pomaknuti. Čekala sam da me izvuku van. Nisam znala što se okolo događa jer su me sjedala prignječila. Imala sam dojam da sve traje oko sat vremena, a na pomoć smo čekali oko 13 minuta. Bilo je užasno. Jauci, jauci, ljudi su morali biti svjesni da umiru. Neki su bili zgnječeni. Strašno je vidjeti čovjeka bez kože na licu. Šok, to je nemoguće opisati - rekla je.

Nakon smrti supruge vratio se u Međugorje da završi hodočašće

HRT i poljska televizija napravile su godinu dana nakon teške nesreće dokumentarni film. Prvi dio filma snimljen je u Poljskoj, nakon toga u Zagrebu i na kraju u Međugorju. Tamo je stiglo 10 Poljaka, od kojih su šestero bili preživjeli iz nesreće.

Među njima je bio i Marek koji se tog 6. kolovoza na hodočašće u Međugorje uputio sa suprugom koja je nažalost izgubila život.

- Nažalost moja supruga nije preživjela, a ja sam danas došao ovdje da nakon deset mjeseci završim to hodočašće.

Časna sestra Agnješka u autobusnoj nesreći zadobila je teške tjelesne ozlijede. Na KBC Rebro liječila se 3 tjedna, pretrpjela dvije operacije zbog otvorenog prijeloma noge, javlja RTV-HB.

- Zahvalna sam što danas mogu biti ovdje i završiti hodočašće - rekla je sestra Agnješka.