'Žena otkriva vlastitu snagu kad shvati da joj nikad i nije trebala dozvola da bude snažna...'

Na ovogodišnji Tjedan financijske pismenosti koji se održava od 19. do 22. ožujka na Ekonomskom fakultetu - Zagreb dolazi uspješna poduzetnica, sportašica i autorica knjige "Poslovna biblija: Opako sposobne". Razgovarali smo s Lisom Carmen Wang koja za cilj ima inspirirati i financijski osnažiti žene. Lisa Carmen održat će predavanje na temu: Investing in Female Entrepreneurs and The Future of Billion-Dollar Women-Led Businesses. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a možete se prijaviti OVDJE.

24sata: Poslovni svijet je i dalje - muški. Žene su i dalje općenito manje plaćene od muških kolega za isti posao. Kako to promijeniti?

Svaka žena treba procijeniti koliko je vrijedna sebi i kako ona sama potiče da je lošije plaćena. Ako žena iskreno ne vjeruje u svoju pravu vrijednost, nastavit će trpjeti lošiju plaću i uvjete. Žene najčešće niti ne traže povišicu, a kad to čine, čak i spuštaju vlastitu cijenu: 60 posto žena nikad ne pregovara o prvoj plaći, a njih 55 posto snižava cijenu prije nego što klijent uopće i pita za istu. Žene moraju naučiti kako da utjelove svoju vlastitu vrijednost i da je zastupaju bez zadrške, tražeći više novca i postavljajući granice koje ne žele prelaziti. Osim toga, moramo promijeniti način na koji reagiramo kad žena traži povišicu. Društvo je doslovce "dresiralo" žene da se osjećaju "pohlepnima" ili "sebičnima" ako na prvo mjesto stavljaju vlastito zdravlje ili snagu. Žene će nerijetko biti posramljene kad otvoreno traže veću plaću. Čelnici kompanija moraju podupirati žene koje predvode, traže više novca, ali i osigurati da su jednako plaćene. Ja novac vidim kao sredstvo razmjene vrijednosti. Ako naporno radite kako biste stvorili vrijednost za druge ljude, za to trebate dobiti zasluženu naknadu. Ako je niste primili, morate tražiti više. Ako vam ne daju više, morate otići i pronaći drugo rješenje, novi posao ili postati vlastiti šef, odnosno poduzetnica.Vjerujem da svaka žena ima sposobnost za to, posebno danas u vrijeme suvremenih tehnologija, s pristupom brojnim alatima i zajednicama. To je najbolji način za naučiti kako podebljati račun i steći financijsku slobodu.

24sata: Što savjetujete ženama koje žele preuzeti kontrolu nad svojim životom i ostvariti svoj potencijal?

Razjasnite si što su vaše vrijednosti, vizija i vaša svrha u životu. Otvoreno govorite o temama koje su vam važne, tako možete utjecati na druge. Usudite se izaći iz svoje komfort zone, tako rastete. Usudite se sanjati velike snove jer rastemo onoliko koliko velike snove sanjamo. Usudite se biti drugačiji i prestanite se zamarati time što drugi misle o vama - to je jedini način da osvijestite svoju pravu žensku snagu, onda kad isključite svu buku oko vas i kad poslušate vlastito srce. Neka vam vaša financijska sloboda bude prioritet - postanite zaista stručni u svome području kako biste mogli početi zarađivati pod vlastitim uvjetima i postanete šefica. Jednom kad počnete zarađivati, ulažite novac da se množi.

24sata: Zašto nije dobro biti "dobra djevojka" u životu i poslovnom svijetu?

Dogmu "Dobre djevojke" definiram kao skup podsvjesnih poruka koje stvaraju i nameću društvo i mediji, kako bi "dresirali" žene da ostaju tihe, malene i pokorne. Podučava nas se da se moramo stisnuti zbog drugih ako želimo biti prihvaćene. Da moramo tražiti dozvolu za preuzimanje pozornice i tražiti potvrdu prije nego bilo što učinimo. Podučava nas se da sumnjamo u vlastite snove i preispitujemo to što uopće sanjamo. Navike "Dobre djevojke" uključuju stalno podilaženje drugima, perfekcionizam, osjećaj da stalno smetamo (sindrom varalice), prešućivanje i slabe granice. Ove navike proizlaze iz slabog samopouzdanja. "Dobra djevojka" se često žrtvuje, radi prekovremeno bez da traži povišicu i ne zauzima se za sebe. "Dobru djevojku" često iskorištavaju jer je vječno u strahu da se neće svidjeti drugima. "Zla kučka" ne razmišlja o tome kome će se svidjeti, njoj je prioritet da je poštuju. Ona je direktna, jasna u onome što želi, zna svoju vrijednost i spremna je reći i učiniti ono što je potrebno da uspije. Na kraju dana, uloga "dobre djevojke" može vam osigurati dobar posao, ali ako želite biti liderica, morate biti "opako sposobna".

24sata: Kako se postaje "opako sposobna" i koje su koristi od takvog stava?

"Opako sposobnu" definiram kao žemu koja bez pardona preuzima kontrolu nad svojim tijelom, svojim granicama i svojim računom u banci. Ona zna što želi i dobiva što želi jer je uvijek spremna kladiti se na sebe. Ima stroge granice i snažan glas koji se ne boji koristiti. Poznaje svoju vrijednost i odana je svojim vrijednostima, čak i ako se to ne sviđa drugim ljudima. "Opako sposobna" prije svih poštuje sebe. Kad je žena svjesna svoje vrijednosti, ne trebaju joj dozvole ili potvrde drugih ljudi. Takvu vrstu energije drugi ljudi uvijek primijete i privlači ih.

24sata: Koliko je vama trebalo za transofrmaciju iz "dobre djevojke" u "opako sposobnu"? Što je bila točka preokreta?

To je cjeloživotni proces. Cijelo desetljeće radila sam na tome da se "oslobodim" i još ima trenutaka kad upadam u stare obrasce jer nam je dogma "Dobre djevojke" duboko usađena. Zbog toga i nije bilo točno određenog trenutka promjene, to je više dnevna vježba kako biste svjesno odabrali sebe i prespojili svoj um da vidi vašu vlastitu snagu. Ta evolucija je duhovno putovanje samorazvoja, kako biste postali najautentičnija verzija sebe. Postati "opako sposobna" nije cilj, to je način života, ono što jeste, kako se ponašate, činite ono što predstavlja vaše vrijednosti bez obzira na to u kojoj se situaciji nalazite.

24sata: Koje žene vidite kao svoje uzore?

Divim se snažnim ženama koje su probile barijere kako bi izgradite svoja carstva. Jedna od njih je Oprah Winfrey - postala je najmoćnija žena u medijskom svijetu sa svim preprekama koje je kao Afroamerikanka imala ispred sebe. Bila je dovoljno hrabra da pita odvažna pitanja kad se to nitko nije usudio. Riskirajući će stvorila vlastitu kategoriju. Rihanna je, primjerice, gotovo neprimjetno svoju pjevačku karijeru pretvorila u milijarde vrijedno carstvo kozmetike i donjeg rublja. Svoj posao usmjerila je na osnaživanje žena svih oblika, veličina i boja. Ona je pravo utjelovljenje energije "opako sposobne"! Reese Witherspoon je stvorila svoj vlastiti put i izgradila multimilijunsko medijsko carstvo kako bi omogućila ženama u Hollywoodu da stvaraju filmove kakve moćni muškarci u tome svijetu ne bi dozvolili. Time je dokazala kako su ženski glasovi u svijetu zabave itekako moćni. Poštujem žene koje imaju snage sanjati veliko i poduzimaju akciju. One hodaju u svome vlastitom ritmu i usude se govoriti ono o čemu vlada zavjet šutnje.

24sata: Gdje možemo pronaći snagu i hrabrost da postanemo svoja bolja verzija?

Isključivo i samo u sebi. Žene se oduvijek učilo da potvrdu svoje vrijednosti traže izvan sebe, da se moramo dokazivati drugim ljudima da se moramo ponašati na određeni način kako bismo se svidjele, no ništa od toga nije održivo. Žena otkriva svoju vlastitu snagu kad shvati da joj nikad i nije bila potrebna dozvola da bude snažna. Kad to shvati, može početi rasti kako bi ostvarila svoje snove. A u toj evoluciji, svaka od nas mora svjesno odabrati da se okruži s drugim snažnim i podržavajućim ženama. Jer, mi predstavljamo prosjek ljudi s kojima provodimo najviše vremena, pa budite pažljivi s kim provodite svoje vrijeme.

24sata: Kako su gimnastika kojom ste se bavili, kao i obrazovanje, utjecali na to tko ste danas?

Gimnastika mi je dala temelj otpornosti, najvažnija lekcija koju sam kao gimnastičarka naučila je bila kako pasti i ponovno ustati. Kao olimpijska predstavnica, natjecala sam se ispred tisuća ljudi na natjecanjima. Najbolnije iskustvo bilo je pasti na lice ispred svih tih ljudi i razočarati obitelj, trenere i navijače. Svaki put kad sam pala, morala sam naći način da se suočim s javnim poniženjem. No uvijek sam pronašla unutarnju snagu da opet ustanem, nasmiješim se i nastavim s nastupom, još bolja i jača. To iskustvo nazivam svojom supermoći, "nesalomljiva" i to je najvažniji dio karaktera "opako sposobne". To je i prva zapovijed u mojoj knjizi, "Poslovna Biblija opako sposobne".

Nije važno koliko puta padnem, bilo kao sportašica, poduzetnica ili investitorica, odmah ustajem i nikad ne dozvoljavam da mi porazi stanu na put budućim uspjesima. Jednostavno učim iz iskustva i napredujem u izgradnji svog poslovnog carstva. Što se tiče obrazovanja, imam kvalitetno obrazovanje u području umjetnosti s Yalea, ali najviše u životu sam naučila iz teških trenutaka, prepreka i poraza. Kao mladu ženu u poslu u kojem dominiraju muškarci na Wall Streetu i Silicijskoj dolini, uvijek su me podcjenjivali i preskakali, posebno na početku karijere. Ta nejednakost koju sam iskusila natjerala me da pokrenem misiju osnaživanja žena kako bi izgradile svoje vrijednosti i bogatstvo. "Carstvo opako sposobne" je vrhunac svega što nam naučila u transformaciji iz "dobre djevojke" u "opako sposobnu", zajedno s mojim najvećim uvjerenjem, a to je suradnja snažnih žena da izgrade bolji svijet.