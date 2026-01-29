Obavijesti

News

Komentari 1
POLICIJA OBAVLJA OČEVID

Žena ozlijeđena u eksploziji stana u Zagrebu, stigla hitna

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Žena ozlijeđena u eksploziji stana u Zagrebu, stigla hitna
1
Foto: Čitatelj 24sata

Osigurali su stijenu s prozorom, a na pregled su stigli i djelatnici plinare

Admiral

Jedna žena je ozlijeđena u eksploziji u stanu na četvrtom katu u Prečkom, koja je izbila u četvrtak oko 17.50 sati. Na teren su izašli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba, a po ženu je stigla i hitna pomoć, potvrdili su nam vatrogasci.

Foto: Čitatelj 24sata

Uklonili su prozor koji je uslijed eksplozije izbačen iz zida, a visio je s četvrtog kata. Osigurali su stijenu s prozorom, a na pregled su stigli i djelatnici plinare. Mjernim uređajem su utvrdili da u stanu nije bilo koncentracije plina te da više nema opasnosti. 

Policija obavlja očevid, a plinara je blindirala plinski ormarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026