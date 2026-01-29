Žena ozlijeđena u eksploziji stana u Zagrebu, stigla hitna

Jedna žena je ozlijeđena u eksploziji u stanu na četvrtom katu u Prečkom, koja je izbila u četvrtak oko 17.50 sati. Na teren su izašli vatrogasci JVP-a Grada Zagreba, a po ženu je stigla i hitna pomoć, potvrdili su nam vatrogasci.

Foto: Čitatelj 24sata

Uklonili su prozor koji je uslijed eksplozije izbačen iz zida, a visio je s četvrtog kata. Osigurali su stijenu s prozorom, a na pregled su stigli i djelatnici plinare. Mjernim uređajem su utvrdili da u stanu nije bilo koncentracije plina te da više nema opasnosti.

Policija obavlja očevid, a plinara je blindirala plinski ormarić.