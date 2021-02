Žena koja je prešla 6.000 kilometara kako bi rodila dijete s osuđenim ubojicom u smrtnoj kazni, kaže da vjeruje u druge šanse.

Alan Wade (33) opljačkao je, oteo i ubio Reggieja i Carol Sumner. Zakopao ih je. Osudili su ga na smrt 2005. godine.

Sigrid i Alan uspostavili su vezu nakon razmjene pisama, a ona se sada preselila iz Francuske u SAD i živjela jedan sat daleko od njega u Kazneno-popravnom zavodu Union na Floridi.

Sigrid, žena koja je zaljubljena u njega i koja ne želi otkriti kako je zatrudnjela s njim iza rešetaka, rekla je: 'Počela sam pisati zatvorenicima jer sam bila protiv smrtne kazne. Vjerujem u drugu priliku i rehabilitaciju. Kad sam počela shvaćati da gajim osjećaje prema njemu i on prema meni, oboje smo se uplašili. Vratili smo se korak unazad i pokušali smo prestati pisati jedno drugome i oboje smo bili tužni. No, nakon šest tjedana odgovorio je - njegove prve riječi bile su Volim te'.

- Kad ljudi saznaju za moju vezu, većina komentara koje dobijem je da me nije briga za žrtve. Teško je biti u vezi koja se temelji na nečemu što je tako tragično. Moja obitelj nije bila sretna, stvarno su se bojali za mene. Mislili su da je najgora osoba ikad. Mislim da je važno da možemo sjesti i objasniti mom sinu kako je začet prije nego što to netko drugi učini za nas. Volim reći: On je u zatvoru, ali ja nisam - dodala je.

Tvrdi da bi voljela samo da je nekoliko ljudi stvarno razumije jer ju on usrećuje i ne razumije zašto to toliko smeta ljudima. Uz pomoć prijatelja, Sigrid je sada lansirala web mjesto za dopisivanje tako da i drugi ljudi mogu pisati ljudima na smrtnoj kazni.

- Zaista istinski vjerujemo da su ljudi više od najgoreg događaja u njihovom životu. Biti s Alanom promijenilo je sve u mom životu jer sam zaista prigrlila to što jesam. Bezuvjetno me voli netko koga i ja volim na isti način. To je nešto što nikada ne bih poželjela ni s kim drugim - objasnila je.

Govoreći o svjesnosti kako njezin sin sada odrasta bez oca, rekla je: 'Svatko tko ima dijete zna koliko ono naraste u jako kratkom vremenu. Pokušavam mu pokazivati kratke videozapise, ali to nije isto. Reći ću mu da njegov otac nije onakav kakav će mu ljudi reći. On je nevjerojatna osoba koja je zaista brižna i draga i koja ga jako voli - zaključila je, piše Mirror.