'Žena sam, ali su me strpali u mušku ćeliju, bilo je strašno...'

Saša je državljanin Srbije, koji je rođen kao muškarac, no izgleda i osjeća se kao žena. Do potpune promjene spola i transformacije u ženu Saši nedostaje još završna operacija. Sašini problemi počeli su početkom prosinca 2018.

- Uhićena sam pod optužbom za razbojništvo iako uopće nisam bila prisutna u sobi u kojoj se to dogodilo. Na kraju se ispostavilo da sam govorila istinu, zbog čega je postupak protiv mene obustavljen nakon mjesec i pol dana. U tih mjesec i pol ja sam u Remetincu doživjela strahovitu torturu, seksualno, psihičko i fizičko zlostavljanje - ispričala je Saša još vidno uznemirena svime što se događalo. Sa Saškom smo se našli u srijedu u centru Zagreba, dan nakon njezina puštanja iz istražnom zatvora.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Sašu su uhitili 6. prosinca prošle godine zbog događaja od 5. prosinca. Muškarac (30) policiji je prijavio da ga je u Žerjavićevoj ulici u centru Zagreba udario muškarac (35) te mu u haustoru oteo više stotina kuna. Rekao je i kako je došao na dogovorenu masažu, no predomislio se i htio otići.

Sljedećeg dana oboje su odveli istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu koji Saši određuje istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Saši je u putovnici i osobnoj iskaznici kao spol naveden muški, no na fotografiji izgleda kao žena i tvrdi da je predala zahtjev za promjenom. Već prilikom dolaska u Remetinec tretiraju je kao muškarca te mu muški pravosudni policajci pregledavaju tjelesne otvore.

- Pipali su mi silikone iako ništa ne mogu u njih sakriti i gurali prst u stražnjicu. Pri zaprimanju u pritvor rekla sam da ne pripadam muškom odjelu nego ženskom jer je to apsolutno moje ljudsko pravo zato što se liječim pod šifrom transseksualizam. Prekršajni sud u rješenju me izjasnio kao ženu, dok me Županijski okarakterizirao kao muškarca. Imam i rješenje prilikom osnivanja tvrtke u kojemu piše da sam ja direktorica. Ništa od navedenog nije me zaštitilo od smještaja na muški odjel - priča Saška.

Unatoč molbama i uvjeravanjima, smještena sam na muškom odjelu s još četiri pritvorenika, gdje sam sutradan naletjela na niz homofobnih napada. Da u toj skupini nije bilo razumnog čovjeka koji me obranio, najvjerojatnije bi se raspravljanje završilo kobno za mene - piše Saška te dodaje da je bila prestrašena, istraumatizirana i nije znala kome se obratiti za pomoć.

Nakon nekoliko dana pozvali su je na razgovor na kojemu je ponovno tražila premještaj na ženski odjel. Umjesto toga, Sašku su smjestili u samicu s još jednim pritvorenikom.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Na šetnji sam gađana strelicama izrađenim od papira sa žicom, pudingom, kruhom, lupali su me po stražnjici i hvatali za grudi. Pisala sam sudu, upravitelju i pučkom pravobranitelju u nadi da će se moj problem riješiti, ali on je bio samo još veći. Odvojena sam na šetnji, ali opet na dijelu gdje šetaju muškarci, sama... Kad sam izišla na šetnju, onako sama, pritvorenici su me počeli gađati, skandirali svi u glas: ‘kurvo’, ‘pederčino’, ‘bit ćeš silovana’, ‘uništit ćemo te ovdje’ i slično - nastavlja Saška, koja se sljedećih sat vremena tresla od straha i jecala od suza te doživjela napadaj panike. Tako istraumatizirana čekala je da se nešto promijeni.

- Promijenilo se da odvojeno šetam na šetnji gdje šetaju žene, bez ikakva dodira s njima. I dalje moje potrebe i elementarno ljudsko pravo nije zadovoljeno. Pišem vam u nadi da će se vlasti i sama država zapitati postupa li se ovako s različitim ljudima, a pogotovo transrodnim osobama i LGBT populacijom - kaže Saška i dodaje da je u Srbiji poznata medijima jer je glumila u predstavi “Agencija za SIS”, a otvorila je i tribinu o transrodnih osobama na jugu zemlje. Kaže da je nakon nekih mjesec dana svakodnevnog vrijeđanja i maltretiranja počela štrajkati glađu, zbog čega su je pregledali u Bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj.

- I tamo su me smjestili na muški odjel bez razumijevanja za moje potrebe i moja prava - požalila se Saška.

- Ja vas molim da ovu moju priču objavite i pomognete osobama kao što sam ja. Jer jedini način da se zaustavi surovost sustava te nam se pomogne da dobijemo adekvatnu zaštitu ustanova i države je putem medija - apelira Saša. Pokušavajući doznati više otišli smo na Volovčicu na adresu tvrtke u kojoj je Saša navedena kao direktorica. Tamo se sjećaju misteriozne crnke koju su viđali napadno našminkanu i odjevenu. Kažu da je nekoliko mjeseci stanovala u stanu s dvorišne strane zgrade. Saša je u njemu planirala otvoriti salon za uljepšavanje.

- Stanodavka mi je produljila zajam, no nije mi produljila boravak. Krajem kolovoza sam se preselila kod izvanbračne supruge, koja je također podstanarka. Ona je prijavila moju suprugu, no ne i mene, zbog čega mi je boravak u Hrvatskoj istekao, ne mojom krivnjom. Umjesto da se odmaram, imam sedam dana za regulirati boravak u Hrvatskoj. U Srbiju se ne planiram vratiti. Ja tamo nemam imovine, nemam nikoga. Da me protjeraju, bila bih na cesti. Sve što želim je da me prihvate takvu kakva jesam i da mi dopuste da ostanem u Hrvatskoj jer sam ovdje osnovala tvrtku i našla osobu za koju se želim vjenčati - kaže Saša, koja je s tranzicijom započela u 18. godini. Završnu operaciju planira obaviti za nekoliko mjeseci, a želi i odstraniti Adamovu jabučicu. Ispričala nam je da je i u Srbiji prošla pakao te da je s osam godina gledala kako otac puca njezinoj majci u glavu.

- Preživjela je, a ja sam bježala iz udomiteljskih obitelji kako bih je mogla postaviti na noge. Poživjela je još 13 godina - priča. Sašina braniteljica Sineva Vukušić rekla nam je da ne komentira privatni život svojih klijenata.