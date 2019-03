'Žene koje žele obaviti pobačaj nisu pacijentice već klijentice'

Predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Čorušić smatra da žene koje dolaze obaviti pobačaj prema nisu pacijentice nego klijentice.

- Namjerni prekid trudnoće ne spada u liječenje. To nije liječenje, to je medicinska usluga na zahtjev. Dakle, kad gledamo u tom kontekstu, ta pacijentica, ta gospođa, nije pacijent, nego je klijent, korisnik usluge - kazao je Čorušić u emisiji Otvoreno u kojoj se pričalo o tome utječe li ginekološki priziv savjesti na dostupnost abortusa. Čorušić ne misli da je to problem.

On tvrdi da se nitko u Hrvatskoj ne treba bojati da će pravo pacijentica na izbor biti ugroženo

Nije mu jasno zašto se 'digla takva bura' kad je riječ o medicinskim ustanovama u kojima svi ginekolozi imaju priziv savjesti.

- U takvim slučajevima ravnatelj bolnice mora osigurati da se pobačaj obavi u drugoj ustanovi ili pak dovesti ginekologa koji će napraviti pobačaj na zahtjev korisnice. To se dogodilo i bolnica je to organizirala i nikakvih problema te dostupnosti nema. Ne znam zbog čega se digla takva bura jer u Hrvatskoj nema problema u dostupnosti izvođenja pobačaja - objasnio je.

Ćorušić nije ni za to da se sastavi registar u kojem će biti upisani svi ginekolozi s prizivom savjesti jer smatra da to ne bi bilo učinkovito.

Na kraju emisije zaključio je kako je priziv savjesti sasvim opravdan i u skladu sa zakonom o liječništvu, Ustavom te svim europskim i međunarodnim propisima.