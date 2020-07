Žene se mlatile ispred trgovine u Crikvenici: 'Udaljite se od mene, pa ni masku nemate!'

Starija gospođa upozorila je dvije žene s djetetom u kolicima na protuepidemijske mjere. Prvo su se sukobile verbalno, a onda i fizički. Umiješao se i jedan dečko koji je pokušao obraniti gospođu...

<p>Molimo vas da se udaljite od mene i da držite distancu. A zašto ni masku nemate? - upitala je starija gospođa dvije žene s djetetom u kolicima. I tu je započeo prvo verbalni, zatim fizički nasrtaj na ženu koja ih je upozorila na sigurnosne protuepidemijske mjere. </p><p><b>VIDEO - UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ</b></p><p>Šokirani čitatelj snimio je sukob triju žena u utorak u samom centru Crikvenice ispred trgovine u Vinodolskoj ulici.</p><p>- Mlađa djevojka prva je nasrnula na stariju gospođu koja ih je napala zbog nenošenja maske i nepridržavanja socijalne distance. Nakon nekoliko minuta, umiješao se i jedan dečko koji je pokušao obraniti stariju gospođu, no onda su one krenule galamiti i vikati joj ružne riječi - ispričao nam je čitatelj. </p><p>- Nažalost, ja se nisam mogao zadržati pa ne znam kako je završilo, ali čuo sam kako je netko vikao da će zvati policiju - dodao je čitatelj. </p><p>PU Primorsko-goranska zaprimila je dojavu o ženama koje su se glasno svađale na ulici, no nisu nam mogli reći kako se sve na kraju završilo. </p><p> </p><p> </p>