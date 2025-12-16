Obavijesti

FEMICID

Ženska mreža traži ostavke dvaju HDZ-ovih ministara

Smatraju da je 19 ubijenih žena razlog za ostavke ministra rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića

Ženska Mreža Hrvatske upozorila je kako je u Hrvatskoj ove godine ubijeno 19 žena, drže da Vlada nije osigurala učinkovit zakonski i strateški okvir za njihovu zaštitu te traže ostavke ministra obitelji i socijalne politike Marina Piletića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. "Analiza femicida u Hrvatskoj godinama pokazuje da su u većini slučajeva postojale prethodne prijave nasilja, prijetnje i obrasci kontrole. Žene su upozoravale na opasnost, a institucije nisu reagirale pravovremeno ni koordinirano", poručili su u utorak iz Ženske mreže Hrvatske. 

Prema međunarodnim standardima, dodaju, femicid je predvidiv i sprječiv kada sustav funkcionira.

Podsjećaju da Vlada, unatoč obvezama iz Istanbulske konvencije i nove EU Direktive o suzbijanju nasilja nad ženama, nije osigurala učinkovit zakonski i strateški okvir za zaštitu žena.

Smatraju da je 19 ubijenih žena razlog za ostavke ministra rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

DOTAKNUO SE SURADNJE S UDRUGAMA Plenković pozvao sudove da iskoriste stroge kazne protiv femicida: 'Mogu samo osuditi'
Plenković pozvao sudove da iskoriste stroge kazne protiv femicida: 'Mogu samo osuditi'

U priopćenju pitaju što je potrebno da se donese strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama koja bi uključivala konkretne i učinkovite mjere za sprječavanje nasilja, procjenu rizika, adekvatno kažnjavanje počinitelja te financijski okvir za njihovu provedbu, kao i donošenje zakona koji bi štitio žene od svih oblika rodno utemeljenog nasilja.

Ističu i da je, prema međunarodnim standardima, femicid predvidiv i sprječiv kada sustav funkcionira te poručuju da u drugim državama već postoje rješenja.

Ženska mreža navodi i da organizacije koje rade sa ženama žrtvama nasilja godinama predlažu konkretne mjere prevencije koje Vlada, kako tvrde, ignorira.

