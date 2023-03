'Ženski je pečat u svim sferama bez iznimke. Ravnopravnost je temeljni civilizacijski postulat'

Želim svim zastupnicama i svim ženama u Hrvatskoj čestitati Međunarodni dan žena. Svaki je dan, a posebno 8. ožujka, prigoda da ženama iskažemo poštovanje i zahvalnost na neumornom doprinosu razvoju društva u kojem živimo. Tko god želi objektivno i dobronamjerno sagledati svijet oko sebe ne može taj doprinos dovoditi u pitanje, a kamoli ignorirati postignuća žena, od kulture i umjetnosti do znanosti i istraživanja, politike do gospodarstva, od skrbi o najmlađima do zauzetosti za najpotrebitije, istaknuo je na početku sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Ženski je pečat, naglasio je, snažan u svim sferama bez iznimke.

- Jer dovoljno je na trenutak pomisliti gdje bismo danas bili i individualno i kao društvo bez njihove predanosti i nesebičnog odricanja. Danas odajemo počast svim ženama koje su se svojim nepokolebljivim angažmanom i političkom smionošću izborile za jednakost - političku, socijalnu, gospodarsku - kazao je podsjetivši kako istovremeno živimo u svijetu gdje pojedinci, a ponekad i cijela društva još uvijek imaju ozbiljnih problema sa samim konceptom ravnopravnosti žena.

- Još uvijek ima sredina gdje su ženama namijenjene tek ograničene i marginalne uloge. No, žene nikome ne trebaju posebno dokazivati da su jednako vrijedne. Dovoditi u pitanje vrijednost, postignuća i prava naših majki, supruga, sestara, kćeri, prijateljica i kolegica znači namjerno zatvarati oči pred njihovim povijesno-civilizacijskim doprinosom. Naša je dužnost takvom se hotimičnom promašenom pristupu odlučno i trajno odupirati, ljudski i politički. I ne štediti truda u zaštiti prava i dostojanstva žene - poručio je istaknuvši kako ravnopravnost žena i muškaraca nije samo temeljna vrednota ustavnog poretka RH nego i temeljni civilizacijski postulat.

- Svjesni da su mogućnosti žena i muškaraca jednake, trebamo nastaviti raditi na omogućavanju jednakih prilika. Pritom, a osobito u ova izazovnija vremena, ne smijemo gubiti iz vida važnost ravnoteže obiteljskog života i posla. A to je istina i za muškarce. Moramo nastaviti graditi svijest o ulozi i važnosti položaja žene u društvu. Zato mi je drago da u aktualnom sazivu Sabora imamo povijesno najveći udio zastupnica, 33,8 posto, što je iznad europskog i globalnog prosjeka - naveo je predsjednik Sabor te i ovom prigodom snažno i nedvosmisleno osudio svaki oblik zlostavljanja i nasilja nad ženama.

- Sve spomenuto mora nas potaknuti na dodatne iskorake, da identificiramo sva ona područja gdje ne činimo dovoljno i da predanije radimo na osmišljavanju zakonskih akata i javnih politika kojima ćemo i te nedostatke otkloniti. Današnji nam dan može i treba biti podsjetnik na onaj dio puta koji pred nama još uvijek stoji ako želimo eliminirati razloge zbog kojih se žene mogu osjećati ugroženima, neravnopravnima ili obespravljenima - kazao je.

