'Ženu je upoznao preko e-maila, bilo je bitno da su raspoloživi za brak, a ostalo će riješiti Bog'

Trajalo je to neko vrijeme, to upoznavanje s tom sektom, uglavnom preko nekih mrežnih stranica. Onda su tu počela neka druženja s pripadnicima te sekte u Hrvatskoj... Sve je više ulazio u to, ali nije puno dijelio s nama. Mi smo pokušavali to razumjeti i prihvatiti kao nešto u čemu se on istinski našao, nešto što ga ispunjava. A onda je to postajalo sve radikalnije, od prakticiranja Šabata, pa je počeo nositi ušne uvojke, sve je otišlo u krajnost i njegov život je postao nekompatibilan s našim, kaže nam poznanik Splićanina (38). Bio, je, dodaje nam, u toj kući u Općini Ljubešćica pokraj koje je zakopano dvoje djece. Posjetio ih je prije nego mu je rođeno prvo dijete.

Pokretanje videa... 00:54 Nezapamćeni užas kod Novog Marofa: 'On je nosio crnu halju, odlazili su šetati prema šumi...' | Video: 24sata Video

- Vidjelo se da je tamo energija drukčija. Prije njegovog životnog obrata opisao bih ga kao vedrog tipa, talentiranog, pjevao je u klapi sedam godina, od 2011. godine. Kasnije smo ga pokušavali kontaktirati, kao i njegova obitelj, ali on se postavio da smo nepoželjni. Ovo je šok za nas. Mozak ti ovakve informacije naprosto ne može prihvatiti – kazuje nam njegov poznanik koji je imao priliku upoznati i njegovu suprugu.

- Ona je bila čudna, od samog početka. Ne mogu to racionalno objasniti. Nije mi bila simpatična. Ona je obrazovana na Akademiji, studirala je klavir i vodila neki mali zbor, ali kad god bi ju pitali poznaje li ovoga ili onoga, ona ne bi nikoga znala. Kako možeš nakon toliko godina studija nikoga ne znati... Odgovorila bi jednom riječi i umukla. Ne znam bih li je opisao kao asocijalnu ili je to neka sociopatija. Upoznali su se preko e-maila. Bilo je važno samo da dijele ista uvjerenja, u prijevodu, Bog je prvi. Bilo je i bitno da su raspoloživi za brak. Sve drugo će se riješiti božjom providnošću. Vjenčali su se relativno brzo nakon upoznavanja. Njezini roditelji djeci su očito isprali mozak – priča nam čovjek koji je dobro poznavao kako je njegov preobražaj tekao.

- On je bio uzoran, praktični katolik dok se nije pridružio toj sekti. Njegova obitelj strašno je pogođena, oni su divni ljudi, a on ih je otjerao od sebe. To je strašno kad jedan laik počne tumačiti vjerske istine. A još je strašnije da takvih radikalista u Hrvatskoj i u Splitu ima još – zgrožen je naš sugovornik.

I drugi nam ga opisuju kao čovjeka koji je do te 2018. godine u Splitu, kada je odradio i svoj posljednji klapski nastup, vodio normalan život, te da je bio jedna ugodna osoba, pa čak i veseljak. A onda je otkrio "podreligiju" koja je zahtijevala promjene i beskompromisni način života, opisuju nam njegovi poznanici.

- Te godine kad je došao u kontakt s tom 'podreligijom' napustio je i klapu, a kad je upoznao tu curu sve je eskaliralo. Kažem 'podreligiju' jer on sam nikad nije govorio o tome kao o nekoj sekti već nečemu srodnom kršćanstvu pri čemu se podrazumijeva pridržavanje strogih pravila u kojima se drže Starog zavjeta. Otkako je upoznao tu curu više ga nismo puno viđali. Nju sam vidio možda dva puta, kratko. Bila je šutljiva – kaže nam njegov poznanik.