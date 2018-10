Ženu napao pas: 'Zgrabio ju je za dojku, trgao je meso s nje'

Anka (60) i Josip (61) Vitez iz Leštakovca, radili su u svom vinogradu u Martinkovcu u petak ujutro kao i mnogo puta do sada, a onda je Anku iznenada napao susjedov američki staford. Ozlijedio ju je po objema rukama, prsima te je jedva izvukla živu glavu. Zaradila je čak 36 šavova.

- U rukama je nosila granje koje smo obrezali u vinogradu. Odjednom su se ispred nje stvorila dva susjedova psa, jedan mali i taj veliki. Skočio je direktno na nju. Čuo sam vrisak svoje supruge i odmah dotrčao. Pas joj je zube zarinuo u ruke, grizao ju je po rukama, zgrabio ju je za dojku, pa opet za ruke. Bilo je strašno. Nisam ga mogao odvojiti od nje. Nije joj puštao ruku, trgao je s nje meso. Krv je pljuštala na sve strane. Odvojio joj je i komad mesa s dlana. Imao sam osjećaj da je sve trajalo jako dugo, da je nisam više od pola sata uspio odvojiti od nje. Bacio sam se na psa i ozlijedio rebra inače bi danas bila mrtva. Bila je to borba za život ili smrt. U varaždinskoj bolnici su je krpala 3 različita liječnika 3 sata - ispričao je Ankin suprug Josip, koji je u trenutku napada osim jezivih vrisaka svoje žene, čuo i vikanje vlasnikove supruge da brzo dođe i udari pasa jer će mu zaklati ženu.

Nakon što je uspio osloboditi suprugu iz ralja pomahnitale životinje, Josip je pozvao Hitnu pomoć a potom suprugu stavio u traktorsku gajbu i vozio je kući pokušavajući zaustaviti krvarenje. I Ana je bila preneražena i u strašnom stresu i strahu za vlastiti život.

- Da nisam granje držala čvrsto u rukama, bio bi me uhvatio za vrat ili negdje za venu i ubio me. Nije da me grizao, trgao je meso s mene. Takvu zvijer ja nisam još vidjela. Uhvatio se zubima za mene i nije puštao čeljust s mojih ruku. Kad smo se napokon oslobodili psa, s mojih je ruku visjelo meso koje je odvojio svojim zubima. Mislila sam da neću preživjeti. Bilo je strašno. Suprug mi je spasio život bacivši se na psa - rekla je Anka.

Inače, kaže Josip, bili su dobri sa vlasnikom psa koji je prije godinu dana sa suprugom doselio u njihov kraj. I drugi mještani se također plaše susjedovog psa, a očekuje se dolazak glavnog veterinarskog inspektora te komunalnog redara. Josip kaže da se vlasnici vikendica ili kuća na tom području spremaju na prosvjed jer imaju malu djecu i boje se pasa jer nisu dobro vezani i često izlaze iz ograđenog dijela. Supružnici kažu da cijeli slučaj istražuje policija. I vlasnik psa, je kaže, u velikom šoku.

- Susjeda je nosila to granje i kad je ugledala psa, počela je vrištati. Pas se uplašio i napao je. Ne bježimo od odgovornosti. Moja je supruga izašla s psom van. Inače, imam tri američka staforda od kojih je jedan još beba. Volim pse i puno radim s njima. Oni su zatvoreni i uvijek ih vodim na uzici, no supruga je tog dana izašla s njim i nije ga vezala. Ja sam bio u inozemstvu. Jako nam je žao i znam da susjedi Anki nikad neću moći nadoknaditi tu bol i strah koji je proživjela. Ispričao sam im se. Razumijem ih, ali moja je supruga također u velikom šoku i trudna je. Stalno plaće. Bojimo se da ne izgubi bebu. Odveo sam je jučer u bolnicu i ostala je na promatranju. Moj pas je sada kod kuće u karanteni - rekao je vlasnik psa koji nije želio da se njegovo i ime njegove supruge 'vucara' po medijima jer se doista boje za svoju nerođenu bebu. Bez sredstva protiv bolova i za smirenje, supružnici Vitez ne mogu funkcionirati. Anka svakodnevno odlazi u bolnicu na previjanje rana.