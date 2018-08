Ženu susjed zaklao zbog međe: 'Izađi i ti k...o da i tebe sredim'

Čula sam zapomaganje: ‘Upomoć’ tri puta i prepoznala kćerin glas. Izletjela sam iz kuće i u prilaznom putu ugledala je u lokvi krvi, u suzama je govorila Anka Jakovljević.

Njezinu kćer Milku Grivičić (54) s više uboda nožem u utorak oko 13.15 sati na Zametu u Rijeci brutalno je ubio susjed Džemal Merdanović (72). Nesretna Milka od teških je ozljeda preminula na mjestu.

Foto: Damir Škomrlj Milka Grivičić radila je u trgovačkom centru na Viškovu, gdje je i stanovala. Odrasla je na adresi Stari put 13a u Rijeci gdje joj živi majka Anka. Imala je troje djece, od kojih je jedno malodobno, te dvoje unučadi. Zbog problema s Merdanovićima više je puta zvala policiju.

- On je stajao s dugačkim nožem i vikao: ‘Gotova je ku..., ugasio sam je. Aj’ izađi i ti stara ku... da i tebe sredim’. Monstrum je to, ništa više. Što mene nije ubio nego jedino mi dijete koje mu nikad riječ nije reklo? - neutješno je jecala Anka.

Ispričala nam je kako su ih Džemal i njegova supruga Slavica, koji su se u Rijeku doselili 1978. godine iz Bosanske Gradiške te kupili kuću od brata njezina pokojnog supruga, godinama sustavno maltretirali oko zajedničkog putnog prilaza u Ulici Stari put 13a. On vodi do ulaza obiju kuća koje su spojene, a oko kojeg nikad nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Supružnici Merdanović kupili su kuću od obitelji Jakovljević i počeli svojatati prilaz

- Prilaz je zajednički i mi jedino tuda možemo u kuću, no oni su nam to konstantno branili. Tu je originalno čak bio i zid koji je djelomično odvajao ulaze kako bi oni imali privatnost, no oni su ga srušili tvrdeći da je to sve njihovo. S njima se nije dalo urazumiti ni dogovoriti, stalno su prijetili - prisjeća se shrvana majka Anka. Kaže da im je zbog problema sa susjedima nebrojeno puta dolazila policija, a nakon što ju je Slavica prije godinu dana napala krampom, sud joj je odredio zabranu prilaska.

- I nju je prekršila. Da ni ne spominjem slučaj kad su nam zavarili kapiju, zbog čega nismo mogli u kuću, pa smo tako bolesni morali dva mjeseca živjeti kod kćeri - priča Anka. Tužni susjedi u kvartu potvrdili su njezinu priču te dodali kako su i sami s problematičnim supružnicima konstantno imali problema. Tvrde da je Džemo, kako ga zovu u kvartu, u više navrata ubijenoj ženi, koja je brinula o vremešnim roditeljima te im donosila hranu i lijekove, javno prijetio da će je ubiti.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL U kući Džemala Merdanovića (72) riječka policija pronašla je ručnu bombu M-75 bez detonatora te upaljač, ručni bacač raketa i 51 komad vojnog streljiva raznih kalibara. Zbog toga su ga, osim zbog ubojstva, kazneno prijavili i za nedopušteno posjednovanje oružja.

Jakovljevićima je zbog prilaza prijetila i Džemalova supruga Slavica (61). Prošle godine u lipnju završila je u pritvoru jer je Anki, majci ubijene Milke, zaprijetila da će je ubiti te krenula krampom na nju. U veljači 2016. godine supružnici Merdanović nepravomoćno su na Općinskom sudu u Rijeci osuđeni na uvjetne kazne zbog događaja iz srpnja 2012. godine. Sudska ovršiteljica namjeravala je provesti privremenu mjeru, tj. osiguranje tražbina u korist Jakovljevića. Slavica Merdanović počela je puštati plin iz plinske boce držeći upaljač i prijetila da će se ubiti. Zbog takvog ponašanja sudska ovršiteljica se uplašila zato imovinu prisutnih nije provela privremenu mjeru.