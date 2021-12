"Hrvatski gradovi i općine, koji su dio mreže najuspješnijih u Europi, nastavili su u proteklom razdoblju poboljšavati svoje sustave gospodarenja otpadom i postigli nove uspjehe. Rezultatima su cijelo desetljeće ispred ciljeva koje je novim Zakonom u srpnju propisalo neambiciozno resorno ministarstvo", ističe Marko Košak, voditelj programa Gospodarenje otpadom u Zelenoj akciji.

Prvi hrvatski grad koji je prihvatio "zero waste" strategiju - Prelog i okolnih 11 općina (Belica, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Kotoriba, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen) poboljšali su svoj rezultat s kumulativnih 57,25 posto odvojenog prikupljanja otpada u 2019. na 65,23 posto u 2020. godini. Sustav im vodi komunalno poduzeće PRE-KOM.

U Zelenoj akciji kažu kako značaj tog uspjeha najviše pokazuje to što to cilj kojeg je EU propisala za Hrvatsku do 2035. godine.

"Svih 12 jedinica lokalne samouprave u sastavu PRE-KOM-a ispunilo je cilj od 50 posto koji je Hrvatska imala do 2020., a neki od njih su i znatno uspješniji od tog cilja. Primjerice, Prelog sa 70 posto i općina Belica s impresivnih 80 posto odvojeno prikupljenog otpada su dokaz da se može, ako se hoće", poručio je Košak.

Većina gradova u Hrvatskoj nije ni blizu 20 posto

Istovremeno, većina gradova u Hrvatskoj nije ni blizu 20 posto, dok su neki i na nula posto, uz blagoslov resornog ministarstva, upozorio je.

U Zelenoj akciji kažu kako odlične vijesti dolaze i s otoka Krka, gdje je sedam jedinica lokalne samouprave (Krk, Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat, Malinska - Dubašnica) s prosjekom od 53 posto ispunilo cilj od 50 posto, koji je postavljen pred Hrvatsku do 2020., ali žele puno više od toga, posebice što se tiče smanjenja nastanka otpada te povećanja recikliranja i ponovne uporabe.

Raduje ih i što su krenuli u suradnju sa Zagrebom i komunalnim poduzećem Čistoća, kroz radnu skupinu kojoj je zadatak priprema ključnih gradskih dokumenata koji reguliraju gospodarenje otpadom u Gradu.

Prvi dokument koji će uskoro biti upućen u javno savjetovanje je Odluka o načinu prikupljanja i naplate odvoza otpada, koja bi trebala popraviti kaotičan sustav i nepravedan način naplate računa, koji zbog dugogodišnje nebrige prošle gradske vlasti opterećuju stanovnike Zagreba.

Zelena akcija je na sastancima radne skupine dala preporuke za individualizaciju naplate prema količini isključivo miješanog otpada, što motivira građane na odvajanje i smanjenje otpada.

Nadaju se da će preporuke biti ugrađene u konačan prijedlog kako bi i Zagreb krenuo putem "zero waste" modela, koji su implementirali najuspješniji gradovi u Europi.