Žestoka debata: 'Plenković bi bio dobar portir na sudu. Zna puno optuženih i svjedočio bi'

Stier, Kovač i Culej su Plenkovićevi smokvini listovi, optužio je Hrvoje Zekanović šefa HDZ-a u Otvorenom i prihvatio, uz Branka Bačića, poziv Mosta za sučeljavanja po izbornim jedinicama

<p>Kandidacijske liste za parlamentarne izbore 5. srpnja kompletirale su sve veće političke opcije koje će se boriti za mandate, a o njima i programima u HTV-ovoj emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/624693/otvoreno-kakva-nas-kampanja-ocekuje" target="_blank">"Otvoreno"</a> u ponedjeljak govorili su <strong>Branko Bačić</strong> (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Nikola Grmoja (Most), Hrvoje Zekanović (Domovinski pokret) i <strong>Dragana Jeckov</strong> (SDSS).</p><p>Glavna vijest iz vladajuće stranke jest da su <strong>Miro Kovač</strong>, Stevo Culej i Božidar Kalmeta dobili mjesto na listama kao posljednji, 14., i da idu u borbu za preferencijalne glasove.</p><p>- To će biti pobjedničke liste. Okosnica su ljudi koji su odnijeli pobjedu na unutarstranačkim izborima, ali smo pokazali i uključivost jer smo na liste stavili protukandidate. Htjeli smo pokazati širinu. Nastavljamo suradnju s HSLS-om, Branimirom Glavašom, tu je i Marijana Petir - rekao je Branko Bačić iz HDZ-a.</p><p>Arsen Bauk oko lista Restart koalicije, na kojima su nisko <strong>Ranko Ostojić</strong>, <strong>Joško Klisović</strong> i <strong>Gordan Maras</strong>, ne vidi ništa sporno.</p><p>- Svi su oni kapitalci i ući će putem preferencijskih glasova. Mi ćemo sa srodnim strankama činiti buduću hrvatsku vlastu i imati parlamentarnu većinu. Ostojić? Bude li se kandidirao za splitsko-dalmatinskog župana, imat će moju podršku.</p><p>Na tvrdnju o kobasičastoj koaliciji, kako su Restart prozvali u HDZ-u, Bauk je odgovorio:</p><p>- Njihova koalicija je sarma! Oni su meso, a ovi okolo su kupus.</p><p>Okrznuo je Bauk i predsjednika HDZ-a <strong>Andreja Plenkovića</strong>, za kojega je prvi čovjek Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao da bi bio odličan ministar vanjskih poslova, ne i premijer.</p><p>- Kako je Plenković izgubio ministre u Vladi, bojim se što bi napravio kao ministar vanjskih poslova, vjerojatno bi smijenio 50 veleposlanika. Bolje radno mjesto za njega je portir na sudu, tamo ionako poznaje puno lica, a možda bi se nekad pojavio i kao svjedok - kaže Bauk.</p><p>Hrvoje Zekanović iz Domovinskog pokreta pitao je Bačića na čijoj je strani, onoj Vilija Beroša ili Plenkovića. Beroš je, naime, izjavio da bi djetetu bilo bolje u domu nego s istospolnim partnerima, a Plenković je rekao da je bio nespretan.</p><p>- Što to govori o HDZ-u, kako će se Beroš sutra boriti za naklonost birača? Stier, Kovač i Culej postali su smokvini listovi za Andreja Plenkovića - rekao je Zekanović.</p><p><strong>Nikola Grmoja</strong> iz Mosta pozvao je na sučeljavanje kandidata po izbornim jedinicama i istaknuo svoje kapitalce na listi poput Mariju Selak Raspudić, Ninu Raspudića i Zvonimira Troskota.</p><p>- Napravite sučeljavanje pa ćete vidjeti koje su njihove kvalitete - rekao je Grmoja.</p><p>- Plenković se veseli debatama na bilo kojoj javnoj televiziji, čudi me da Bernardić nije to prihvatio na HTV-u. Rado ćemo se sučeliti u svim izbornim jedinicama - rekao je Branko Bačić, a Zekanović također ustvrdio da ljudi iz Domovinskog pokreta nemaju ništa protiv sučeljavanja.</p>