Žestoke kritike Milanovićeve zabrane za novinara: 'Krajnje je neprihvatljivo i nedopustivo!'

Krajnje je neprihvatljiva praksa da se zabranjuje dolazak jednom novinaru na presicu. To je nedopustivo. Svatko može biti nezadovoljan pisanjem novinara, ali za to postoje drugi alati poput Novinarskog vijeća časti, rekao je za DNEVNIK.hr šef Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. '

Govoreći o današnjem potezu Milanovićeva ureda, gdje novinar Jutarnjeg lista nije mogao na konferenciju u Ured predsjednika, Zovko je dodao da je dužnost svakog političara da odgovara na pitanja novinarki i novinara.

- To nije medijska kuća, to je kartel. Takvi nemaju pristupa ovdje - rekao je Zoran Milanović, dok je njegov glasnogovornik Nikola Jelić dodao kako ta medijska kuća nije ni dobila poziv za presicu.

Reagirala je i Maja Sever. Ona je poručila da se radi o potpuno nedopustivom i nedemokratskom potezu Zoran Milanovića i Nikole Jelića.

- Zabraniti novinaru Jutarnji dolazak na presicu jer imaš nekakvo mišljenje o medijskoj kući. Vaš je posao i vaša dužnost odgovarati javnosti i novinarima - napisala je Sever na Facebooku.

Žabec: Ne slaže se s onim što radimo, ali to nije način

Novinar Jutarnjeg lista Krešimir Žabec kaže da je šokiran što mu je onemogućen dolazak na press konferenciju predsjednika Republike Zorana Milanovića, te vidi opasnost u tome što je predsjednik sam sebi dodijelio ovlast da procjenjuje tko je za njega novinar, a tko to nije.

"Šokirala me mail poruka glasnogovornika Ureda predsjednika Nikole Jelića koji mi je jednostavno napisao da mi akreditacija za praćenje press konferencije predsjednika Republike nije odobrena", rekao je Žabec Hini.

Jelić je izjavio da novinaru Jutarnjeg lista nije zabranjen dolazak, nego da nije bio pozvan, no Žabec tvrdi da mu je odbijen zahtjev za akreditacijom koji je poslao na vrijeme.

"Ovo je prvi put da se u mom višegodišnjem novinarskom radu ovakvo nešto dogodilo. Nikada ni jedan predsjednik, premijer, ministar, ni jedna državna institucija nije to učinila, bez obzira koliko se nisu možda slagali s mojim stavovima", kaže Žabec.

Posebno ga zabrinjava predsjednikova izjava da on (Žabec) nije novinar. Tko je novinar, kaže, procjenjuju urednici redakcija a ne političari.

"To je jedna strašno opasna teza za naš posao i za cijelo društvo da političari govore tko je za njih novinar, a tko nije", istaknuo je.

Žabec kaže da se Milanoviću očito ne sviđa ono što on piše ili kako se radi u Jutarnjem listu i na osnovi tih svojih osobnih kriterija određuje tko će mu biti na press konferencji i postavljati pitanja, a tko neće.

"On se ne slaže s onim što mi radimo, ali ovo nije način. Tim više što proziva HDZ i druge stranke za nedemokratičnost i totalitarno ponašanje, a on radi to isto ili čak i gore", prokomentirao je Žabec današnje predsjednikove izjave o Hanza mediji, koju je uz ostalo, nazvao i kartelom.

Predsjednikov glasnogovornik Nikola Jelić pak je, upitan za komentar, Hini kratko rekao da je "sve rečeno na konferenciji za medije".