ZET objavio: Zbog prosvjeda izmijenili plan vožnje tramvaja

U centru Zagreba najavljen je potpuni kolaps tramvajskog prometa. Zbog održavanja prosvjeda Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, očekuje se obustava tramvajskog prometa od 11.40 do 14 sati, i to Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkoga, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove. Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Očekuje se da Veseli Božićni tramvaji zadnje polaske s Trga bana Josipa Jelačića ostvare u 11.00 i 11.15 sati te će na teren ponovno izaći po završetku posebne regulacije tramvajskog prometa, poručili su iz ZET-a.

Napominju da će se posebna regulacija tramvajskog prometa odvijati ovisno o realnoj procjeni policije na terenu.