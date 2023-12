ZET-ovci prosvjedovali zbog učestalog nasilja nad vozačima: 'Moramo zaustaviti te huligane'

Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a najavio je kako će u četvrtak od 12 do 12:30 privremeno prekinuti promet autobusa na okretištu Črnomerec zbog učestalih napada na vozače i kontrolore ZET-a. Podršku radnicima došao je pružiti zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Moramo zaustaviti te huligane. Prema našim informacijama, ti huligani su dobili samo prekršajne prijave, osim jednoga.

- To što su napravili je gore od onoga što su napravili naši navijači u Grčkoj pa su oni već pet mjeseci tamo zatvoreni- rekao je na početku jedan od ZET-ovaca.

- Pozdravljam sve radnike ZET-a. Jutros sam razgovarao s dva radnika koji su fizički napadnuti prije dva dana. To je već šesti napad u godinu dana. I radnik Čistoće je napadnut nedavno, nezadovoljni građanin ga je fizički napao s leđa. To je neprihvatljivo. To su ljudi koji nisu otišli na veće plaće u Njemačku, ostali su u Zagrebu da bi građani imali javni prijevoz.

- Velika većina građana, znam to, osuđuje fizičko nasilje i osjećaju se nelagodno kad agresivni pojedinci uđu u tramvaje i autobuse. Ključno je da se takvi napadi na radnike ZET-a i druge zaposlenike grada, dok obavljaju svoju službenu dužnost, tretiraju kao kazneno djelo napada na službenu osobu. To je onda teška višegodišnja kazna zatvora. Ti ljudi nose uniformu i budu fizički napadnuti zbog nečijih frustracija. To je neprihvatljivo. Nama su zahtjevi sindikata opravdani i mi ćemo ih ispuniti- rekao je Tomašević i najavio sastanak s policijom i Ministarstvom pravosuđa na kojemu će se razgovarati o tome kako da se suzbiju ovakvi napadi.

Kaže da, ako je potrebno, treba i doraditi Kazneni zakon. Ponovio je kako je neprihvatljivo napadati ljude dok rade svoj posao. Također, Tomašević je najavio da će se ispuniti zahtjev za dodatnim videonadzorom, ali i onaj vezan uz pravnu i psihološku pomoć radnicima koji budu napadnuti.

Prosvjed je, prema planu, završio u 12.30 i autobusi ponovno voze s okretišta Črnomerec.

U najskorije vrijeme, kaže, povećati će broj nadzornih kamera i uvesti ih u ona vozila gdje ih nema. To je samo jedan od zahtjeva sindikata. Radnici koji dožive napad dobivat će i psihološku pomoć.

- Samo u 2023.g. su vozači i kontrolori karata su šest puta fizički napadnuti u kojima su im nanesene teže ozljede, dok je bilo više od dvadeset pokušaja napada, a vrijeđanje i psovanje vozača i kontrolora je postao dio svakodnevice u gradskom prijevozu putnika. Zadnji napad na okretištu Črnomerec, koji se dogodio 5.12.2023.g. kada su ničim izazvani huligani sa bejzbol palicama napali vozača i kontrolora otpremnika, sa težim fizičkim posljedicama, je "kap koja je prelila čašu" strpljenja i iz navedenoga razloga SVPRZZ je donio odluku o privremenom zaustavljanju prometa na terminalu Črnomerec - napisao je Sindikat u objavi.