Moj odgovor će biti oružje koje nije viđeno, ne bih im bio u koži

Nakon što ga je Županijski sud u Osijeku osudio na šest godina i šest mjeseci zatvora, Zdravko Mamić iz Međugorja se obratio javnosti. Prema presudi, Zdravko Mamić osuđen je po svim točkama optužnice, Milan Pernar i Zoran Mamić oslobođeni su prve točke optužnice, ali su proglašeni krivima za umanjivanje Mamićevih poreznih obveza i primanje mita, a Zoran i za davanje mita. Zdravko i Zoran Mamić te Vrbanović krivi su po trećoj točki optužnice, odnosno za podjelu transfera za Dejana Lovrena, a Zdravko Mamić i za podjelu transfera za Luku Modrića.

- Normalno je da sam došao u Međugorje da pronađem mir i stabilnost i da što normalnije sve podnesem. Moram reći da se jako dobro osjećam, čak više nego dobro. Zgrožen sam presudom, iznenadila me, ali se dobro osjećam. Presuda me iznenadila, ali tužnim me čini obrazloženje presude. Moram vidjeti kako će biti moj odgovor, a to će biti nešto što još nije zabilježeno na prostoru Hrvatske i BiH. To će biti civilizirano oružje i ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali, rekao je Mamić i dodao:

- Mogao bih držati monolog zašto mislim da je ta presuda pravno neodrživa, monstruozna, lažna, podla...obrazloženje te presude čini me bijesnim, opasnim i može se očekivati svašta. Oni su prepisali apsolutno sve ono što je Uskok zahtijevao, od riječi do riječi to pretočili u presudu. To je nevjerojatno. Bože pomozi ljudima koji su učinili da se ta presuda dogodi, Bože im oprosti jer ne znaju što čine.

Mamić smatra da je trebalo dogoditi izricanje presude dok se ne utvrdi je li dokumentacija koju je priložio istina ili nije.

'Ostajem u Hercegovini, tu me Bog poslao'

- Može ih biti sram, svima koji su u ovom procesu jamčim da će za to platiti cijenu, ali šutjeti neću. Ja sam izgubio rundu, ali ću dobiti bitku, u to sam siguran. Ovu moju borbu vodit ću iz svoje druge domovine i Bog zna zašto me poslao ovdje., ja sam ovdje po zadatku koji mi je on namijenio, on ima jasan plan i ja ću ga slijediti. Odavde ću se boriti i ne mislim se vratiti u Hrvatsku prije izricanja pravomoćne presude. Iskoristit ću sva moguća prava da dokažem svoju nevinost.

Uslijedila su pitanja novinara okupljenih u Međugorju.

Na pitanje misli li da je oštećena država za plaćanje poreza, Mamić je odgovorio:

- Naravno da nije. Pozajmica ne može biti drugi dohodak, onda bi taj drugi dohodak u državni proračun morao platiti Dinamo. Postoji rješenje Ministarstva financija da nije riječ o drugom dohotku i to sud ima.

Tko je zadnjih dana vršio pritisak na sudsko vijeće?

- Ne bih govorio o pojedincima. Ono što sam ja iznio na pressici prije mog odlaska u Hercegovinu bila je kamilica, samo znak upozorenja da vide da se ja ne predajem i da nisam prazna puška. U Hrvatskoj i dalje o svemu odlučuju strukture koje već stoljećima vladaju, a to su KOS i Udba.

- Ja sam danas trebao biti na određenom mjestu na određenu vrijeme, ali nisam imao obvezu biti u sudnici. Ja sam slobodan građanin, dodao je Mamić komentirajući novinarska pitanja o tome je li u bijegu.

'Kad neprijatelja ne vidiš, onda te strah'

Ostajete u BiH, ovdje je pucano na vas, bojite li se sličnih događaja?

- Toga me više strah nego ovoga što se danas dogodilo u sudnici. No, s ovim u sudnici se da boriti, ali kad neprijatelja ne vidiš onda ti to tjera strah u kosti. Ja nemam izbora nego biti u BiH, znam da me ovdje ljudi vole, to sam osjetio tisuće puta boraveći ovdje.

Bojite li se da će vas BiH izručiti Hrvatskoj?

- Nemam na sve odgovore i ne znam što zakon propisuje, ali to je nepravomoćna presuda. Gotovo sam uvjeren da BiH neće povući takav potez. Ja uvijek mogu reći da se u Hrvatskoj ne osjećam sigurno i da želim da mi se sudi u BiH.

Ostajete li u Međugorju ili idete dalje?

- Ako vam kažem da ostajem tu gdje me vidite, to je kao da sam si stavio metu na čelo. Sigurno je da ću ostati na području BiH.