'Zgroženi smo konstrukcijom u obliku slova U, nije primjereno'

Načelnik je napravio ovakvu konstrukciju bez naše suglasnosti, a po zakonu je trebao dobiti suglasnost stanara zgrade. Zgroženi smo kako to izgleda. Dovedeni smo pred gotov čin. Načelnik je nas stanare pozvao prije gradnje i rekao da će se uređivati trg i tada nam pokazao kako će grafički izgledati, mi smo se usprotivili kad smo to vidjeli, ali on ništa ne sluša.

Pričaju nam to stanovnici malene zagorske općine Konjščina kojima je načelnik Mirko Krznar (HDZ) preuredio trg dr. Franje Tuđmana na koji je stavio betoniranu konstrukciju oko fontane u obliku slova "U".

Načelnik: Ma nije to 'U', to je apsida

Gradnja je počela krajem godine, a službeno otvorenje bi trebalo biti početkom kolovoza.

Načelnika Krznara dobili smo telefonski.

- To nije nikakav oblik slova 'U' niti ima veze s ustaškim simbolima. To je apsida, polukružni oblik, kao što je u svim crkvama i koji potječe iz crkvene arhitekture. I to je ideja projektanta, a ne moja. Mene to ni ne podsjeća na slovo 'U', ja sam se složio s idejom projektanta i ne vidim uopće u čemu je problem. Ne razumijem, ali to je tako, uvijek se nađe troje, četvero nezadovoljnih kojima baš sve smeta i koje boli uspjeh - rekao nam je načelnik Konjščine Mirko Krznar ističući kako će cjelokupno uređene trga dr. Franje Tuđmana koštati 1,5 milijuna kuna. Financirat će se novcem države, općine, županije i iz EU fondova.

Mještani bijesni: Takvoj građevini nije mjesto ovdje

Naglasio je i kako je po građevinskoj inspekciji, koja je reagirala po prijavi zbog uređenja trga, ustanovila kako je sve u redu.

- Radovi su počeli još prošle godine i nitko se nije bunio, do sad. Još prije pola godine sam dobio dojavu da će krenuti napadi na mene, sve je to instruirano. Otvaramo nova radna mjesta, treba dizati plaće pa to pojedinima smeta. Ponavljam, ovo nema apsolutno nikakve veze s ustaškim simbolima - naglasio nam je načelnik.

Iako načelnik poručuje da ovaj oblik nema nikakve veze sa ustaškim simbolima, stanovnicima nikako nije primjeren.

- To je apsolutno neprimjereno, mogao je bilo koji drugi oblik, a nas nitko ništa nije pitao. Jednoj takvoj građevini definitivno nije mjesto ovdje - ističu stanovnici dodajući da su se konzultirali i sa strukom koja se slaže s njima.

'Vatrogasci nisu mogli prići ulazu'

- Mi smo konzultirali stručne ljude, arhitekte, nitko nije dao pozitivnu ocjenu za ovaj projekt, svi se čude i govore da je to nemoguće implementirano u ovaj prostor koji je ionako skučen - govore nam.

Mještani posebno naglašavaju i nefunkcionalnost samog trga.

- Neki dan je bio požar u zgradi, a vatrogasno vozilo nije moglo prići ulazu u zgradu. Tad je tu bio i načelnik koji nam je mrtvo hladno rekao da što mi hoćemo, da je sve po propisima i da ima pet metara širine. Susjed je vatrogasnim aparatom ugasio požar, eto - pričaju nam ogorčeni mještani.

Više nemaju gdje ni parkirati jer je za potrebe preuređenja trga, načelnik maknuo nekoliko parkirališnih mjesta ispred trga.

- Parking nam je izmješten iza zgrade pod prozore. Tu su još ambulanta, pošta, trgovina, banka, a parkirnih mjesta nema. Pješaci nemaju kamo, a auti se ne mogu razmijeniti, nedavno je bio i sudar - nastavljaju sa svojim nezadovoljstvom.

Vijećnica SDP-a: Obratili smo se Savezu antifašista

Kako nam je rekao načelnik, preuređenje trga košta oko 1,5 milijuna kuna, a mještani smatraju da je to previše i da se taj silni novac trebao utrošiti na druge prioritete.

- Da naglasimo, mi nismo protiv uređenja trga, ali ne ovako. To je moglo i ljepše. Ceste su nam u katastrofalnom stanju, u ovoj najstarijoj ulici u centru si nogu strgaš. Kad pada kiša ispred ambulante imamo jezero. Vrtić se prije dvije godine proširio, ali za tek pet mjesta i svejedno se treba plaćati čuvanje mjesta za dijete jer nema i dalje dovoljno mjesta. Pa nismo mi neki veliki grad, trebalo bi biti mjesta za svu djecu. Dom kulture preurediti, dječja igrališta i sportske terene koji su zapušteni. Sve je devastirano, a on silne novce troši na ovaj trg koji nema smisla ni svrhe - napominju mještani.

SDP Konjščina oštro je osudilo isticanje bilo kakvih ustaških,nacističkih i fašističkih obilježja,znakovlja i pozdrava.

Prošle godine bio Thompson

SDP-ova vijećnica Anita Krok ističe da se oni otpočetka nisu slagali s ovim projektom te poručuje da se načelnik sad opravdava kad kaže da je konstrukcija u polukružnom obliku kakvi su u crkvi i da se radi o apsidi.

- Navode da trg ima oblik apside ili možda potkove prepuštamo subjektivnom shvaćanju pojedinca i pravu na mišljenje svakoga - kaže dodajući da smatra da je takva konstrukcija propagiranje zločina režima NDH.

- Nije primjereno bilo kakvo isticanje simbola, znakova i pozdrava, koje je također bilo prilikom koncerta Thompsona na prošlogodišnjim Danima Općine Konjščina, a koji veličaju ustašku ideologiju jer je u suprotnosti sa Ustavom RH i vrednotama na kojima počiva Europska unija. Suludo je i to da projekt financira upravo EU koja inače kroz svoje projekte i programe potiče mir, toleranciju, nenasilje i nediskriminaciju, ali vjerojatno im je na kraj pameti da bi netko u današnje vrijeme išao novcima EU raditi Trg u obliku slova "U" - poručuje dodajući kako, nažalost, građani i oporba u Konjščina, uvijek sve saznaju zadnji.

- SDP se obratio Savezu antifašista RH te čekamo njihovu pomoć u rješavanju problema neželjenog znakovlja. Nije mi jasno da nekome u 21.stoljeću to može pasti na pamet, danas kada se svijet bori za izgradnju mira, kada želimo svojoj djeci omogućiti da rastu u solidarnom, sigurnom, pravednom i ravnopravnom društvu mi imamo situaciju da će građane Konjščine fontana trajno podsjećati na ono što se više nikada ne smije ponoviti. Sramota - ogorčena je ova SDP-ova vijećnica.