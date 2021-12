S obzirom na to da je u cijeloj problematici buka najveći problem, nalazila su se tehnička i zakonska rješenja kako bi žičara mogla profunkcionirati što prije jer se približava Snježna kraljica. U tom smislu nađeno je rješenje da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik u jednom dijelu jer je zastario, on je iz 2004. i nije prepoznao žičaru, nigdje je ne spominje. Oni su na to pristali, izjavio je to ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković.