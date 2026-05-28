Židovska LGBT skupina zbog Gaze ne smije na rimski Pride

Rimski Pride zabranio je jedinoj židovskoj LGBT skupini u Italiji pod nazivom Keshet Italia sudjelovanje na godišnjoj paradi 20. lipnja, uz obrazloženje da nije jasno osudila postupke Izraela u Pojasu Gaze kao genocid, što je izazvalo brzu osudu židovskih organizacija.

Rimski Pride priopćio je da razlikuje izraelsku vladu od židovske zajednice, uključujući židovske LGBTQ+ osobe, te da potonje nikada neće smatrati odgovornima za, kako je naveo, ratne zločine "genocidne vlade".

Međutim, u priopćenju se navodi da skupina Keshet Italia snosi odgovornost jer se nije ogradila od "genocida koji se provodi u Pojasu Gaze" i zbog toga što je u nedavnoj izjavi napravila, po organizatorima Pridea, neprihvatljivu leksičku razliku.

Skupina Keshet Italia prosvjedovala je zbog svog isključenja.

"Rimski Pride skinuo je masku", poručili su iz te skupine. "Službenim priopćenjem priznaju da su nas isključili jer nismo prošli njihov 'politički ispit'."

Europski židovski kongres (EJC) također je kritizirao tu odluku, navodeći da ona nosi rizik da se sudjelovanje židovskih udruga uvjetuje prihvaćanjem specifičnih narativa.

"Nitko ne bi trebao biti podvrgnut ideološkom testu kako bi sudjelovao u pokretu koji je utemeljen na uključivosti, dostojanstvu i jednakim pravima", priopćio je EJC.